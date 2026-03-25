¿Qué oculta la biopic de Michael Jackson? La sombra de una fractura familiar tras las críticas de Paris

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Los representantes del patrimonio del cantante estadounidense, Michael Jackson, conocido mundialmente como el "Rey del Pop"; rechazaron las críticas formuladas por parte de la hija de Jackson, la modelo y celebridad estadounidense, Paris; con respecto a la próxima película biográfica de Michael, en un contexto de desacuerdos legales y administrativos sobre la gestión de bienes del artista.

Si bien, dicha producción cinematográfica tiene previsto su estreno el próximo 24 de abril y la cual forma parte de un conjunto de iniciativas impulsadas por los coejecutores del patrimonio, John Branca y John McClain, quienes han estado a cargo de la administración de los bienes del artista desde su fallecimiento durante el año 2009, según reseñó Infobae.

Por su parte, según las declaraciones recopiladas por el medio TMZ, los abogados del patrimonio señalaron que los cuestionamientos de Paris Jackson "carecen de fundamento".

Paris Jackson cuestiona la biopic de su padre

Esta respuesta llega luego de que la modelo estadounidense expresara públicamente su desacuerdo con diferentes aspectos en torno a la película, incluyendo su enfoque narrativo y financiamiento.

Del mismo modo, Paris destacó que la falta de experiencia por parte de John Branca como conductor de cine "podría ser la raíz de los informes que indican que los herederos han tenido que financiar decenas de millones de dólares en regrabaciones después de que los términos de un conocido acuerdo extrajudicial impidieran a la producción utilizar una cantidad sustancial de metraje ya filmado".

Abogados del patrimonio de Michael Jackson

No obstante, los abogados encargados de la sucesión respondieron que "o no han prestado atención en los últimos años o simplemente quieren objetar por objetar", con respecto a la hija del artista y su equipo legal.

A su vez, Branca y McClain aseguraron que "Parecen mucho más interesados ​​en jugar con los medios de comunicación, haciendo acusaciones falsas pero sensacionalistas; planteando ‘preocupaciones’ específicas sobre asuntos previamente abordados y resueltos, y organizando sesiones fotográficas para la prensa sensacionalista, pavoneándose en las audiencias con accesorios obvios".

¿Tienen la experiencia necesaria para el proyecto?

En el mismo orden de ideas, los coejecutores de Michael Jackson indicaron que si tienen la experiencia necesaria en torno al desarrollo de proyectos vinculados al "Rey del Pop", mencionando así proyectos como los espectáculos del Cique du Soleil y el musical de "MJ" presentado en Broadway.

Paris en desacuerdo

Sin embargo, durante sus declaraciones, Paris Jackson calificó la película como una representación "deshonesta”, además la describió como una “fantasía". A su vez, cuestionó el uso de recursos provenientes del patrimonio de su padre con el objetivo de financiar gran parte del presupuesto de la biopic, el cual tiene un valor estimado de 150 millones de dólares.

Al mismo tiempo, la también cantante estadounidense manifestó preguntas sobre las decisiones que tienen que ver con el reparto, como la participación del actor Miles Taller, según relató Infobae.

Estrategia

Por otro lado, los abogados destacaron que considerar una proyecto cinematográfico sobre la vida de Michael Jackson corresponde a una estrategia habitual dentro de la industria del entretenimiento, recordando a antecedentes como "Bohemian Rhapsody", centrada en la vida de Freddie Mercury.

Conflicto

Si bien, el conflicto entre la hija del reconocido "Rey del Pop" y los administradores del patrimonio no es una situación reciente. Durante el año 2024, Paris Jackson presentó objeciones con respecto a la gestión financiera, haciendo señalamientos sobre la falta de transparencia y el uso inadecuado de recursos.

En este contexto, el abogado Jonathan Steinsapir, aseguró que dichas acusaciones forman parte de una estrategia mediática y legal y afirmó que la administración del patrimonio ha sido ejecutada de manera responsable, según lo informó Infobae.

Además, el equipo legal de Michael Jackson destacó que, luego del fallecimiento del cantante, la gestión administrativa permitió revertir una situación financiera complicada y generar ingresos significativos.

Desarrollo de la película

Por otro lado y paralelo a la controversia, la película ha contado con el respaldo de otros integrantes de la familia. Si bien, el actor Colman Domingo, quien participa en la película interpretando el papel de Joe Jackson, mencionó que Prince Jackson forma parte del proyecto y apoya el desarrollo de la producción cinematográfica.

La película "Michael" está protagonizada por Jaafar Jackson, quien es sobrino del artista e interpreta el papel principal. Según información compartida, el largometraje tiene como objetivo retratar diferentes momentos durante la carrera y vida del "Rey del Pop".

Sin embargo, Paris ha insistido que no ha estado involucrada en el desarrollo del proyecto. Durante el pasado mes de septiembre, la modelo estadounidense escribió en su cuenta de Instagram que leyó uno de los primeros borradores del guio y aportó comentarios con respecto a lo que era deshonesto o no le parecía bien y cuando no los tomaron en cuenta, decidió continuar con su vida.

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