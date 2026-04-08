¿Yeferson Soteldo es bígamo? Expareja arremete contra el jugador

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El jugador de la Vinotinto y de Fluminense (Brasil) Yeferson Soteldo se casó recientemente con la modelo colombiana Isabel García y su enlace no pasó desapercibido en las redes sociales, debido al cariño que la gente le profesa al futbolista. Sin embargo, el enlace pareciera haber molestado a su expareja, Elianny Jiménez.

¿Yeferson Soteldo es bigamo?

La empresaria y modelo fitness publicó una fotografía con el mensaje ¿Bígamo, o cómo se llama? Y asomó la posibilidad de que el matrimonio Soteldo-García carezca de nulidad porque el atleta seguiría legalmente casado con ella.

Jiménez es la madre de los tres hijos mayores de Soteldo, quienes se llaman Thiago Mateo, Rihanna y Oliver, mientras que con García procreó a Isabella, la menor del clan Soteldo y quien tiene dos años de edad.

Amor y compromiso

García y Soteldo se comprometieron en diciembre de 2024 y llegaron al altar el pasado 5 de abril, en una ceremonia íntima celebrada en Río de Janeiro, en Brasil.

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