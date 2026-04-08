Conmebol Libertadores: La Guaira consigue agónico empate ante el Fluminense de Soteldo y Savarino

Suscríbete a nuestros canales

El Deportivo La Guaira inició su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 sumando un punto en el estadio Olímpico de la UCV tras igualar sin goles frente al Fluminense de Brasil, donde juegan los venezolanos Yeferson Soteldo y Jefferson Savarino.

La novena naranja, bajo la dirección técnica de Héctor Pablo Bidoglio, mantuvo un esquema defensivo que logró anular la ofensiva del conjunto visitante. Durante los noventa minutos, el planteamiento local se enfocó en desarticular las conexiones del equipo carioca, limitando sus proyecciones al área.

Pocas oportunidades, pero fortaleza defensiva de La Guaira

Pese a que las oportunidades de gol para el Deportivo La Guaira fueron escasas, la efectividad de su bloque bajo permitió mantener el marcador en cero. Con este empate, la escuadra naranja se convierte en el primer club venezolano en sumar en un debut de fase de grupos desde que el Monagas SC lo hiciera en la edición de 2023.

La solidez del portero Cristopher Varela fue determinante para repeler los ataques del Fluminense. En la primera mitad, el guardameta detuvo dos acciones claras de John Kennedy, destacando una intervención ante un remate a quemarropa justo antes del descanso, informó LaVinotinto.com.

¿Cómo le fue a La Guaira en el complemento?

En el segundo tiempo, La Guaira acentuó su repliegue y priorizó el orden táctico por encima de los ataques por los costados. Varela volvió a ser protagonista en el tiempo de descuento, cuando logró desviar un disparo frontal de Martinelli que representaba la última oportunidad para el cuadro brasileño.

El encuentro contó con la participación de dos jugadores de la selección nacional de Venezuela en las filas del Fluminense. El criollo Jefferson Savarino inició el compromiso como titular, mientras que Yeferson Soteldo ingresó al campo en su sustitución durante el complemento.

Con este resultado, el conjunto litoralense rompe una racha de tres años sin que un equipo criollo lograra sumar puntos en su primer partido de esta instancia.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube