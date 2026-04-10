Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este viernes 10 de Abril

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Diversas organizaciones locales y el patrocinio de United Way, confirmó la realización de operativos de entrega de suministros básicos este 10 de abril para residentes de cuatro condados de Florida.

Operativo en Port Richey (Pasco)

La jornada iniciará a las 8:00 AM y se extenderá hasta las 10:30 AM en la Iglesia Gulfview Grace.

Dirección para GPS: 6639 Hammock Rd, Port Richey, FL 34668.

Si maneja: Desde la US-19, gire hacia el este en Ridge Rd y luego hacia el norte en Hammock Rd. Se exige a los conductores tener la maleta del vehículo totalmente desocupada para facilitar la carga rápida por parte de los voluntarios.

Si va en bus: Puede utilizar la ruta 19 de GOPASCO hasta la parada de Ridge Rd. Deberá caminar aproximadamente 15 minutos (0.7 millas) hacia el norte por Hammock Rd. Es obligatorio llevar un carrito con ruedas o una maleta resistente, ya que las cajas de alimentos son pesadas.

Distribución en Winter Haven (Polk)

El evento se llevará a cabo de 10:00 AM a 11:30 AM en el Edificio administrativo de FMBC.

Dirección para GPS: 1899 2nd St NW, Winter Haven, FL 33881.

Si maneja: Utilice la US-17 en dirección norte y gire a la izquierda en Avenue T NW, luego a la derecha en 2nd St NW. Asegúrese de llegar con la maleta desocupada .

Si va en bus: La ruta 15 de Citrus Connection tiene paradas cercanas en Avenue T NW. El trecho a caminar es corto (menos de 5 minutos). Se recomienda llevar bolsos de carga o carritos.

Jornada en Bowling Green (Hardee)

El Centro de Recuperación para Personas Compasivas servirá como punto de entrega desde las 10:00 AM hasta las 12:30 PM.

Dirección para GPS: 5207 Doyle Parker Ave, Bowling Green, FL 33834.

Si maneja: Desde la US-17, tome la Main St hacia el oeste y gire en Doyle Parker Ave. Mantenga la maleta vacía para el proceso de carga.

Si va en bus: El transporte público es limitado en esta zona rural; se recomienda coordinar transporte privado si no tiene vehículo. Si logra llegar en transporte regional, considere que los tramos a caminar bajo el sol son extensos, por lo que el carrito de ruedas es indispensable.

Entrega en St. Petersburg (Pinellas)

La jornada final se realizará en la Iglesia Bautista Misionera Progresista Monte Sion, de 12:00 PM a 1:30 PM.

Dirección para GPS: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712.

Si maneja: Desde la I-275 S, tome la salida 22 hacia I-175 E, luego gire a la derecha en 20th St S. Se requiere la maleta del carro despejada .

Si va en bus: Utilice las rutas 7 o 15 de PSTA. La parada se encuentra a pocas cuadras de la iglesia. Es necesario llevar maleta o carrito para transportar los víveres de forma cómoda.

Recomendaciones generales para los asistentes

Se recomienda a los interesados llegar al menos 60 minutos antes de la hora de apertura, ya que las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencia. Los operativos se mantienen activos incluso en caso de lluvia ligera. No se requiere documentación previa para recibir la ayuda. Vista ropa cómoda y lleve hidratación para la espera.

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