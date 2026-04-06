Comida gratis en Chicago: conoce los puntos de entrega activos del 6 al 12 de abril

La ciudad de Chicago mantiene activa una amplia red de apoyo social dirigida a personas y familias que enfrentan dificultades económicas.
Durante esta semana, más de 20 espacios distribuidos en distintos sectores de la ciudad ofrecen alimentos sin costo. Dicha iniciativa busca garantizar el acceso a productos básicos en medio del aumento del costo de vida.
Diversas instituciones lideran esta red solidaria en Chicago, entre ellas el Greater Chicago Food Depository, Catholic Charities, New Hope Community Food Pantry y The Friendship Center.
Estas organizaciones trabajan con parroquias y centros comunitarios para ampliar la cobertura. Además, cuentan con un sistema de distribución que incluye despensas, comedores y jornadas móviles.
Cómo ubicar los puntos de comida gratis
Para acceder al programa, los usuarios pueden utilizar un mapa interactivo oficial. El proceso es sencillo y permite encontrar ubicaciones cercanas en tiempo real:
Ingresar al sitio web oficial
Escribir dirección o código postal
Filtrar por día, distancia o tipo de ayuda
Seleccionar despensas, comedores o entregas móviles
Revisar requisitos adicionales
Esta herramienta facilita la planificación de las visitas a los centros de distribución, según informa La Nación.
Lunes 6 y martes 7 de abril: puntos y horarios
Este lunes 6 de abril inicia la jornada con varios centros activos:
Saint Basil Visitation, 843 W Garfield Blvd: de 8:00 a 11:00
Santa Sabina, 1120 W 79th St: de 9:00 a 15:00
San Estanislao Kostka, 1351 W Evergreen Ave: de 11:30 a 12:30
Sociedad de San Vicente de Paúl, 13145 S Houston Ave: de 9:00 a 11:00
Martes 7 de abril se amplía la cobertura con más puntos:
New Hope Community Food Pantry, 6125 W Foster Ave: de 9:30 a 11:30
Casa Catalina, 4537 S Ashland Ave: de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00
San Luis Gonzaga, 2300 W Lemoyne St: de 9:00 a 12:00
Santa Ágata, 3147 W Douglas Blvd: de 9:00 a 11:00
Mission of Our Lady of the Angels, 3814 W Iowa St: de 8:00 a 10:00
San Felipe Neri / Nuestra Señora de la Paz, 2132 E 72nd St: de 10:00 a 12:00
San Pío V, 1919 S Ashland Ave: de 14:00 a 16:00
Miércoles 8 y jueves 9 de abril: continuidad del servicio
Casa Catalina, 4537 S Ashland Ave: de 13:00 a 17:30
Saint Basil Visitation, 843 W Garfield Blvd: de 8:00 a 11:00
San Martín de Porres, 5112 W Washington Blvd: de 10:00 a 12:00
San Galo, 5511 S Sawyer Ave: de 11:00 a 13:00
San Moisés el Negro, 331 E 71st St: de 10:00 a 12:00
Parroquia San Silvestre, 2915 W Palmer St: de 9:00 a 12:00
Santa Sabina, 1120 W 79th St: de 9:00 a 15:00
El jueves 9 de abril continúan las entregas en:
Casa Catalina, 4537 S Ashland Ave: de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00
San Martín de Porres, 5112 W Washington Blvd: de 10:00 a 12:00
Santa Sabina, 1120 W 79th St: de 9:00 a 15:00
Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril
El viernes 10 de abril los puntos disponibles son:
El Mesías y San Bartolomé, 8255 S Dante Ave: de 8:00 a 10:00
Inmaculada Concepción, 2745 W 44th St: de 16:00 a 18:00
Santa Sabina, 1120 W 79th St: de 9:00 a 15:00
Sábado 11 de abril:
Nuestra Señora del Tepeyac, 3047 W Cermak Rd: de 9:00 a 11:00
Nuestra Señora de Fátima, 2751 W 38th Pl: de 10:00 a 12:00
Santa Teresa de Ávila, 1950 N Kenmore Ave: de 9:30 a 11:30
Domingo 12 de abril:
Meals Ministry, 126 E Chestnut St: entrega en Fourth Presbyterian Church
Legler Regional Library, 115 S Pulaski Rd: comidas gratuitas mediante programas comunitarios
Más allá de la entrega de alimentos, estos espacios promueven la solidaridad y el apoyo social.
