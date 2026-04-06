Asistencia pública

En NY estudiantes viajaran gratis con tarjetas OMNY del Metro: estas serán las condiciones

Concejales piden eliminar límites de viajes para que asistan a la escuela, deportes y tareas extraescolares

Por Mariana Pérez Guerra
Domingo, 05 de abril de 2026 a las 09:00 pm
En NY estudiantes viajaran gratis con tarjetas OMNY del Metro: estas serán las condiciones

Una coalición de 24 concejales presentó una propuesta para que todos los alumnos de la ciudad tengan acceso gratuito y sin restricciones al transporte público mediante tarjetas OMNY.

La concejal Joann Ariola, en una carta conjunta fechada el 27 de marzo de 2026 y dirigida a la MTA y al Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, argumentó que la política vigente resulta injusta para los menores que necesitan desplazarse por razones académicas y extraescolares.

“Nuestros hijos suelen depender de sus tarjetas OMNY para desplazarse a actividades deportivas, prácticas y otras actividades extraescolares, y negarles una tarjeta por vivir cerca de sus colegios les impide participar en tantos programas extracurriculares”

Adiós a los límites de distancia

La iniciativa, busca eliminar la regla actual que solo da el beneficio a quienes viven a más de media milla (800 metros) de su escuela. El objetivo es que las tarjetas sean universales y permitan viajes infinitos, facilitando no solo ir a clases, sino también asistir a prácticas deportivas y programas extracurriculares en los cinco condados.

Hoy en día, el beneficio escolar tiene restricciones importantes que la propuesta busca cambiar:

  • Límite de viajes: Actualmente solo cubre un máximo de 4 viajes diarios.
  • Costo adicional: Si un estudiante excede ese límite, debe pagar la tarifa estándar.
  • Referencia: El plan toma como modelo sistemas ya exitosos en ciudades como Boston y San Francisco, donde los pases estudiantiles no limitan los trayectos.

Recomendaciones y gestión

Mientras se evalúa este cambio, los estudiantes que ya califican deben gestionar sus tarjetas con el coordinador de transporte de su escuela. Se recomienda:

  • Cuidado del chip: Mantener la tarjeta lejos de celulares o imanes para evitar que se desactive.
  • Recargas: Si necesita viajes extra, puede cargar saldo en estaciones de metro o en farmacias como CVS y Walgreens.

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