Nuevas reglas viales en Florida: esto es lo que ya no se permite hacer en el examen de conducir

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El estado de Florida implementó un cambio drástico en los requisitos para obtener la licencia de conducir que afecta directamente a la comunidad inmigrante.

De acuerdo con medios internacionales como Mag, la medida busca garantizar que todos los conductores comprendan perfectamente las señales de tránsito y las instrucciones viales.

Sin embargo, generó una fuerte polémica, ya que muchos residentes consideran que representa una barrera difícil de superar.

¿Cuáles son los cambios en el examen?

Hasta hace poco, los inmigrantes en Florida tenían la facilidad de rendir su examen escrito en español u otras lenguas, lo que facilitaba la obtención legal del documento.

Con la nueva disposición del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV), esta opción queda eliminada. A partir de ahora, todos los aspirantes deberán realizar el examen teórico exclusivamente en inglés.

La justificación oficial es que el dominio del inglés es esencial para una movilidad segura y para prevenir accidentes causados por confusiones en la lectura de señales.

Impacto en la comunidad inmigrante

Las organizaciones civiles alzaron su voz en contra de esta decisión, argumentando que no mejora la seguridad en las calles. Por el contrario, advierten que la medida podría empujar a muchos extranjeros a conducir sin licencia por la necesidad de trabajar, lo que aumentaría la irregularidad en las vías.

Para muchos, aprender el idioma con la fluidez necesaria para un examen técnico requiere una inversión de tiempo y dinero con la que no cuentan actualmente.

Estatus migratorio en la licencia para 2027

Este ajuste en el examen no es el único cambio. Se confirmó que, a partir del 1 de enero de 2027, todas las licencias de conducir emitidas en Florida mostrarán de forma visible el estatus legal del conductor.

Esto supone un reto adicional para los inmigrantes que trabajan en el sector transporte, quienes ahora enfrentan un panorama mucho más restrictivo para mantener sus documentos vigentes en el estado.

Ante este escenario, quienes deseen tramitar su credencial de manejo tienen dos caminos: adaptarse rápidamente al aprendizaje del inglés para aprobar la evaluación teórica o buscar alternativas laborales que no dependan del uso de un vehículo.

La normativa ya se encuentra en vigor, por lo que cualquier persona que tenga una cita programada para el examen deberá estar preparada para responder las preguntas únicamente en el idioma oficial del país.

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