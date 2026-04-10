Oportunidades en lo que va de 2026: sepa dónde están las vacantes hoy en EEUU

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A pesar de la ola de recortes en áreas administrativas y tecnológicas tradicionales, el mercado laboral de 2026 muestra una demanda histórica en sectores que requieren presencia física, especialización técnica avanzada o gestión de la transición energética.

Aquí tienes los sectores y las empresas que están liderando la contratación en lo que va del añoen EEUU:

1. Salud y servicios asistenciales

Es el sector con mayor volumen de vacantes debido al envejecimiento de la población y la expansión de centros de salud preventivos.

HCA Healthcare y UnitedHealth Group: Están contratando masivamente personal de enfermería, asistentes médicos y administradores de casos clínicos.

Están contratando masivamente personal de enfermería, asistentes médicos y administradores de casos clínicos. CVS Health: Tras su expansión hacia servicios de atención primaria, busca farmacéuticos y personal para sus clínicas comunitarias (MinuteClinic).

2. Energía renovable e infraestructura

El impulso de la Ley de Inversión en Infraestructura ha creado miles de puestos en construcción y energía.

NextEra Energy y Tesla: Requieren técnicos de instalación de paneles solares, especialistas en mantenimiento de red eléctrica y operarios para sus plantas de almacenamiento de baterías (Megapacks).

Requieren técnicos de instalación de paneles solares, especialistas en mantenimiento de red eléctrica y operarios para sus plantas de almacenamiento de baterías (Megapacks). Bechtel y Caterpillar: Buscan ingenieros civiles, operadores de maquinaria pesada y gestores de proyectos para la renovación de puentes y carreteras en Estados Unidos.

3. Ciberseguridad e inteligencia artificial especializada

Mientras la IA elimina puestos básicos, crea una necesidad urgente de profesionales que la supervisen y protejan.

Palo Alto Networks y CrowdStrike: Tienen una demanda constante de analistas de ciberseguridad para combatir ataques automatizados.

Tienen una demanda constante de analistas de ciberseguridad para combatir ataques automatizados. Nvidia y OpenAI: Buscan ingenieros de aprendizaje automático (Machine Learning), arquitectos de datos y especialistas en ética de IA.

4. Manufactura avanzada y semiconductores

Gracias a la política de "reshoring" (traer la producción de vuelta a EE. UU.), este sector vive un renacimiento.

Intel y TSMC: Están contratando a miles de técnicos y operarios especializados para sus nuevas plantas de microchips en Arizona y Ohio.

Están contratando a miles de técnicos y operarios especializados para sus nuevas plantas de microchips en Arizona y Ohio. Boeing: A pesar de los desafíos de ingeniería, mantiene una fuerte contratación de mecánicos de aviación y especialistas en control de calidad para cumplir con sus pedidos acumulados.

5. Hospitalidad y viajes

A diferencia de sus oficinas corporativas que sufren recortes, las operaciones de campo necesitan gente.

Marriott International y Hilton: Buscan personal de gestión hotelera, servicios de recepción y logística de eventos ante el auge del turismo de negocios.

Buscan personal de gestión hotelera, servicios de recepción y logística de eventos ante el auge del turismo de negocios. Delta y American Airlines: Tienen procesos de contratación abiertos para pilotos, auxiliares de vuelo y mecánicos certificados para cubrir la expansión de rutas internacionales.

Tendencia clave: "Habilidades sobre Títulos"

En 2026, empresas como Walmart, Google y IBM han eliminado el requisito de título universitario para muchos puestos de nivel medio, enfocándose en certificaciones técnicas y experiencia comprobable. Si buscas empleo ahora, los sectores de "cuello azul" especializado (técnicos eléctricos, mecánicos, soldadores) están ofreciendo salarios iniciales que compiten directamente con los de graduados universitarios.

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