¡Trabajo garantizado en Houston! El secreto del programa gratuito SERJobs para conseguir empleo

Suscríbete a nuestros canales

El programa SERJobs de la ciudad de Houston es uno de los motores de movilidad económica en Texas, ofreciendo servicios gratuitos de capacitación laboral.

Este programa también ofrece capacitación en educación y alfabetización financiera. Todos sus cursos son respaldados por entidades como el Departamento de Trabajo de EEUU (DOL) y Workforce Solutions.

¿Quiénes pueden aplicar?

Esta iniciativa está diseñada para individuos de comunidades desatendidas, incluyendo jóvenes de 16 a 24 años a través del programa NextGen y veteranos.

También aplica para personas con antecedentes en el sistema de justicia y trabajadores de bajos ingresos que buscan certificaciones en sectores de alta demanda como la construcción y la salud.

Según datos de USAspending, la organización recibe fondos federales estratégicos para operar programas que garantizan la estabilidad financiera de los residentes del área del Golfo de Texas, permitiendo que miles de personas accedan mensualmente a empleos con salarios competitivos.

¿Cómo acceder?

Para acceder a estos beneficios, los interesados deben completar una solicitud inicial a través del portal oficial de SERJobs o acudir personalmente a sus centros en 1710 Telephone Road o 1960 Tellepsen St.

Los requisitos importantes incluyen ser residente de Houston, tener autorización legal para trabajar en el país, presentar comprobantes de ingresos y, en la mayoría de los casos, aprobar una prueba de detección de sustancias.

Una vez registrado, cada participante recibe el acompañamiento de un asesor de carrera (Career Coach) quien realiza una evaluación profunda de habilidades y coordina el entrenamiento técnico necesario.

Este proceso de acompañamiento se extiende hasta por un año después de obtener el empleo, asegurando que el trabajador mantenga la estabilidad y progrese en su nueva etapa profesional.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube