Aumento en reembolsos del IRS: ¿Quiénes califican para los nuevos montos de $3.000?

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La temporada de impuestos 2026 trae noticias alentadoras para millones de contribuyentes. Según datos recientes publicados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el monto promedio de los reembolsos ha superado la barrera de los $3.000, situándose específicamente en un promedio de $3.571 hasta finales de marzo.

Esta cifra representa un incremento significativo de casi el 11% en comparación con el año anterior.

Si aún no has presentado tu declaración o estás esperando tu dinero, aquí te explicamos cómo agilizar el proceso y qué requisitos debes cumplir para asegurar que esos fondos lleguen a tu bolsillo sin demoras.

¿Por qué aumentó el reembolso este año?

El incremento en los cheques de reembolso responde a diversos ajustes por inflación y cambios en las deducciones estándar que entraron en vigor para el ciclo fiscal actual. La fuente oficial, IRS.gov, indica que la agencia ya ha procesado más de 56 millones de reembolsos, inyectando miles de millones de dólares a la economía familiar.

Requisitos para recibir tu reembolso del IRS sin retrasos

Para que el IRS procese tu pago de forma eficiente, debes cumplir con criterios básicos que evitan que tu declaración caiga en revisiones manuales:

Declaración electrónica: Olvida el papel; el sistema digital reduce errores matemáticos.

Información precisa: Tu nombre, número de Seguro Social (SSN) o ITIN deben coincidir exactamente con los registros oficiales.

Cuentas bancarias activas: Para el depósito directo, necesitas los números de ruta y de cuenta correctos.

Cómo recibirlo rápido: El paso a paso definitivo

De acuerdo con las recomendaciones vigentes en el portal de la agencia (https://www.irs.gov/), la combinación ganadora es presentar electrónicamente (e-file) y elegir el depósito directo.

Sigue estos pasos para acelerar el trámite:

Reúne tus documentos: Ten a mano tus formularios W-2, 1099 y cualquier registro de créditos fiscales como el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC).

Usa software de impuestos o IRS Free File: Estas herramientas guían al usuario para evitar omisiones que detienen el proceso.

Selecciona Depósito Directo: Es la forma más rápida y segura. El IRS emite 9 de cada 10 reembolsos en menos de 21 días bajo este método.

Revisa dos veces: Un error en un solo dígito de tu cuenta bancaria puede convertir una espera de tres semanas en un dolor de cabeza de meses.

¿Cómo rastrear mi reembolso del IRS?

Una vez enviada la declaración, no necesitas llamar por teléfono. El IRS ofrece la herramienta "¿Dónde está mi reembolso?" (Where's My Refund?) y la aplicación móvil IRS2Go.

Para consultar, solo necesitas tres datos:

Tu número de Seguro Social o ITIN.

Tu estado civil para efectos de la declaración (soltero, casado, etc.).

El monto exacto del reembolso esperado que figura en tu declaración.

Si reclamaste créditos como el EITC o el Crédito Tributario por Hijo Adicional (ACTC), la ley exige al IRS retener el reembolso completo hasta mediados de febrero para verificar la identidad y prevenir fraudes, aunque para estas fechas de abril, esos pagos ya fluyen con normalidad.

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