Pasaporte mexicano en California: el documento clave para menores de edad

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Obtener el pasaporte mexicano para un menor de edad en los consulados de California, EEUU, no es un trámite administrativo común; es un proceso que requiere precisión documental y la presencia coordinada de la familia con el objetivo de proteger la integridad de los menores y evitar sustracciones ilícitas. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene protocolos estrictos que todo padre o tutor debe conocer antes de acudir a su cita, según reseñó La Nación

El pilar del trámite: el permiso OP-7



El requisito más crítico y el que genera más dudas es el consentimiento de los padres. En México, la ley exige que ambos progenitores den su aprobación formal.

Es importante aclarar que ambos padres deben presentarse físicamente el día de la cita con identificaciones oficiales vigentes cuyos nombres coincidan exactamente con el acta de nacimiento del menor.



Además, si uno de los padres no se encuentra en California, debe acudir a una delegación de la SRE o a otro consulado para firmar la forma OP-7/II. Este documento se envía de forma interna al consulado donde se realizará el trámite del menor.



En el mismo orden de ideas, si uno de los padres ha fallecido, se debe presentar el acta de defunción original. Si uno de ellos ostenta la patria potestad exclusiva, se requiere la sentencia judicial original emitida por un juez (con su respectiva traducción y apostilla si fue emitida por una corte estadounidense), según destacó La Nación.

Nacionalidad e identidad



Si bien, para que el Estado mexicano emita el documento, se deben presentar dos pruebas fundamentales:

La nacionalidad: acta de nacimiento original (preferiblemente de emisión reciente). Si el menor nació en EEUU, debe presentarse el acta de nacimiento estadounidense y, de ser el caso, la inserción del acta de nacimiento mexicana (doble nacionalidad).

Identidad del menor: este es el punto donde ocurren más rechazos. Las opciones varían según la edad: en el caso de los menores de 7 años, se acepta una constancia médica (pediátrica). Esta debe estar en hoja membretada, incluir el nombre del médico, número de licencia, los datos del menor y una fotografía reciente del niño, la cual debe estar cancelada con el sello del médico o la institución; en cuanto a los mayores de 7 años, se requiere una identificación escolar oficial (ID de la escuela o "Report Card") con fotografía, o bien, una constancia de estudios que cumpla con los requisitos de sellado y fotografía.

El proceso de programación de citas



Desde abril de 2026, el sistema de citas MiConsulado sigue siendo la vía oficial y gratuita. Los residentes en California tienen tres canales:

WhatsApp: Mensaje de texto al número oficial de la SRE (+52 55 8932 4827).

Plataforma Web: A través del portal oficial de citas de la SRE.

Teléfono: Llamando a la línea de atención para Estados Unidos y Canadá.

Dentro de este contexto, se recomienda agendar con al menos dos semanas de antelación, especialmente en consulados de alta demanda como Los Angeles, San Francisco, San Diego o Sacramento, según informó La Nación.

Costos y Vigencias en 2026



Para los menores de edad, el pasaporte puede tramitarse por dos periodos distintos, el primero con vigencia de 1 año, la cual, generalmente, aplica para recién nacidos o menores de 3 años (Costo reducido); y, en segundo lugar, la vigencia de 3 o 6 años que aplica para niños mayores y adolescentes.



Con respecto al pago, se lleva a cabo directamente en la oficina consular el día de la cita, aceptándose generalmente efectivo o tarjetas de débito/crédito, según enfatizó La Nación.

Recomendaciones finales para evitar errores



Es importante asegúrese de que el acta de nacimiento no tenga tachaduras, enmendaduras o que el nombre de los padres varíe respecto a sus identificaciones (por ejemplo, el uso de apellidos de casada en documentos de EEUU, puede requerir documentación adicional para probar la identidad).



Del mismo modo, en la mayoría de los consulados modernos de California, la fotografía se toma digitalmente en el sitio, por lo que no es necesario llevar fotos impresas, a menos que el consulado específico lo indique por alguna falla técnica.



Finalmente, llegar 15 minutos antes es sumamente importante. El proceso completo, desde la revisión de documentos hasta la toma de datos biométricos, puede durar entre 1 y 3 horas.



Este trámite no solo garantiza un documento de viaje, sino que asegura la identidad jurídica de los menores mexicanos en el extranjero, facilitando su movilidad y el acceso a servicios consulares.

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