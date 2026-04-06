Comida gratis en Florida: estos son los lugares donde repartirán alimentos del 7 al 11 de abril

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En un esfuerzo constante por enfrentar la inseguridad alimentaria en el Estado del Sol, varias organizaciones y bancos de alimentos han programado jornadas de distribución masiva para la segunda semana de abril.

Si estás en Florida y necesitas apoyo nutricional, del 7 al 11 de abril de 2026, habrá múltiples puntos de entrega de alimentos gratuitos disponibles.

A continuación, te compartimos el calendario de distribución, los horarios y todo lo que necesitas saber para acceder a estos beneficios, sin importar tu estatus migratorio.

Calendario de entregas de comida gratis en Florida: lugares y horarios

Las distribuciones se llevarán a cabo principalmente en modalidad "drive-thru" (servicios en el automóvil) para hacer la entrega más rápida, aunque hay algunos lugares donde se puede acceder a pie.

Según la información más reciente de Feeding Tampa Bay y United Way, aquí te dejamos algunos de los puntos más importantes:

Martes 7 de abril

Polk County: Pilgrims Rest, comenzando a las 9:00 a.m.

Pilgrims Rest, comenzando a las 9:00 a.m. Pasco County: YMCA Trinity, a partir de las 12:00 p.m.

YMCA Trinity, a partir de las 12:00 p.m. Hardee County: Cutting Edge Ministries, desde las 9:30 a.m.

Miércoles 8 de abril

Hillsborough County: Tampa Underground (Ministerio Mujeres Restauradas por Dios), a las 8:30 a.m

Tampa Underground (Ministerio Mujeres Restauradas por Dios), a las 8:30 a.m Pinellas County: Bethany Christian Methodist Church, a las 3:00 p.m.

Bethany Christian Methodist Church, a las 3:00 p.m. Polk County: Frostproof Care Center, a las 10:00 a.m.

Jueves 9 de abril

Highlands County: South Oak First Baptist, desde las 9:00 a.m.

South Oak First Baptist, desde las 9:00 a.m. Pasco County: King of Kings, a las 3:00 p.m.

King of Kings, a las 3:00 p.m. Polk County: Church Service Center, comenzando a la 1:00 p.m.

Viernes 10 de abril

Pasco County: Gulfview Grace Church, a las 8:00 a.m.

Gulfview Grace Church, a las 8:00 a.m. Pinellas County: Mt. Zion Progressive Missionary Baptist, a las 12:00 p.m.

Sábado 11 de abril

Palm Beach County: Boynton Beach Mall (estacionamiento detrás del antiguo Sears), de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Evento organizado por United Way of Palm Beach County.

Boynton Beach Mall (estacionamiento detrás del antiguo Sears), de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Evento organizado por United Way of Palm Beach County. Manatee County: Church of Christ, desde las 7:30 a.m.

¿Los inmigrantes deben cumplir requisitos para recibir comida gratis en Florida?

Una de las preguntas más comunes que surgen es si se necesita documentación legal para acceder a los alimentos.

Organizaciones como Farm Share y Feeding Florida enfatizan que sus programas de emergencia están diseñados para apoyar a toda la comunidad, sin importar su estatus migratorio.

Sin distinción de estatus: No se requiere prueba de ciudadanía ni documentos migratorios para las distribuciones de alimentos de emergencia.

Disponibilidad: Los alimentos se entregan por orden de llegada, así que es recomendable llegar al menos 30 minutos antes de que comience la distribución, ya que los suministros suelen agotarse rápidamente.

Identificación: En algunos lugares, podrían pedirte una identificación con foto (como la de tu país de origen o el ID de Florida) solo para fines de registro estadístico, pero esto no es un requisito para recibir la ayuda.

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