Alerta roja en el Sur de Florida: los delincuentes ahora usan este número como nueva estafa

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Las autoridades del sur de Florida han lanzado una advertencia urgente a la comunidad debido al resurgimiento de un tipo de fraude muy sofisticado.

Los delincuentes están empleando tecnología de "spoofing" para hacerse pasar por los números de teléfono oficiales de los departamentos de policía locales, lo que hace que en el identificador de llamadas de las víctimas aparezca el nombre real de la institución.

¿Cómo funciona la estafa del número de la policía en Florida?

La estafa del "número oficial" funciona de la siguiente manera: todo comienza con una llamada que parece completamente legítima.

Según informes de la Policía de Doral y la Policía de Miami Springs, los estafadores se hacen pasar por detectives, capitanes o agentes judiciales.

Adoptan un tono autoritario para alertar a la víctima sobre una supuesta irregularidad legal. Algunos de los pretextos más comunes que utilizan son:

Una orden de arresto pendiente por no presentarse a un proceso de selección de jurado.

La supuesta interceptación de un paquete a nombre de la víctima que contiene sustancias ilegales o dinero no declarado.

Multas de tráfico acumuladas que requieren un "pago inmediato" para evitar la cárcel.

El uso del miedo para el robo de datos

La Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Buró de Protección del Consumidor explican que el objetivo de estos criminales no es solo el dinero, sino el robo de identidad.

Al generar pánico, presionan a las personas para que entreguen números de Seguro Social, fechas de nacimiento o realicen transferencias bancarias a través de aplicaciones como Zelle, tarjetas de regalo o criptomonedas.

"El departamento de policía nunca le pedirá dinero por teléfono ni solicitará pagos para cancelar una orden de arresto", enfatizó la Oficina del Sheriff de Orange en comunicados recientes sobre tácticas similares detectadas este abril de 2026.

¿Qué dicen las fuentes oficiales sobre esta modalidad de estafa?

Según el FBI y la Fiscal General de Florida, Ashley Moody, los residentes deben estar atentos a las siguientes señales de alerta:

Presión extrema: La persona al otro lado de la línea no permite que cuelgues y exige una solución inmediata.

La persona al otro lado de la línea no permite que cuelgues y exige una solución inmediata. Métodos de pago inusuales : Piden que realices pagos a través de códigos de tarjetas prepagadas o depósitos en cajeros de Bitcoin.

: Piden que realices pagos a través de códigos de tarjetas prepagadas o depósitos en cajeros de Bitcoin. Amenaza de arresto inminente: La policía real sigue protocolos legales y no resuelve órdenes judiciales a través de llamadas telefónicas.

Recomendaciones para protegerse de la estafa telefónica en Florida

Las autoridades aconsejan que, si recibes una llamada sospechosa de un número que parece ser el de tu estación de policía local, cuelgues de inmediato.

No confíes en el identificador de llamadas, ya que los sistemas actuales pueden clonar cualquier número.

Para verificar la autenticidad de la llamada, busca el número de la policía de manera independiente en sitios web oficiales (.gov) y llama tú mismo.

Si crees que has sido víctima de un fraude, reporta el incidente en el portal ReporteFraude.ftc.gov o llama a la línea directa de fraude de la Fiscal General de Florida al 1-866-9-NO-SCAM.

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