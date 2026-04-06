¿Llenar el tanque o ahorrar? Los 5 trucos de la AAA para vencer el alza de la gasolina en Florida

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Tras un inicio de mes turbulento, los precios de la gasolina en Florida escalan a niveles que no se veían en años, impulsados por la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz y el recrudecimiento del conflicto en Irán.

Esta crisis geopolítica limita la oferta global de crudo, provocando que llenar el tanque sea hoy una tarea significativamente más costosa que hace apenas una semana.

Radiografía de los precios: Miami, Fort Lauderdale y Florida

El salto en los precios es alarmante si se compara con los registros de hace apenas un mes, cuando el galón aún se mantenía por debajo de los tres dólares.

Ubicación Gasolina Regular (Promedio) Diesel (Promedio) Hace una semana Hace un mes Miami $4.138 $5.725 $3.908 $2.905 Fort Lauderdale $4.261 $5.824 $3.949 $2.929 Florida (Estado) $4.219 $5.800 $3.901 $2.888

Dato histórico: Aunque los precios actuales son altos, aún no superan el récord histórico de Florida de $4.891 por galón, registrado en junio de 2022. Sin embargo, los expertos advierten que, de continuar las tensiones en Medio Oriente, esa cifra podría verse amenazada antes del verano.

¿Cómo estirar el tanque? Consejos de la AAA

Ante la previsión de que los precios se mantengan elevados durante los próximos meses, la AAA recomienda ajustar los hábitos de conducción para maximizar cada gota de combustible:

Conducción suave: Evita arranques bruscos y frenazos repentinos. En carretera, utiliza el control de crucero para mantener un ritmo constante. Mantenimiento clave: Verifica la presión de las llantas; una presión baja aumenta la resistencia y el consumo. Además, utiliza gasolina de categoría Top Tier para optimizar el rendimiento del motor. Adiós al sobrepeso: Retira objetos innecesarios del maletero. Cada libra extra obliga al motor a trabajar más. No pagues por octanaje extra: Si el manual de tu auto no exige gasolina Premium, utiliza la Regular. No obtendrás beneficios reales por pagar más de $0.80 extras por galón.

El factor Irán: ¿Por qué sube la gasolina ahora?

El mercado energético es sumamente sensible a las rutas comerciales. El Estrecho de Ormuz es el punto de tránsito más importante del mundo para el petróleo; cualquier amenaza de cierre o conflicto directo con Irán dispara el miedo a la escasez.

En 2026, la dependencia de esta ruta sigue siendo el "talón de Aquiles" que impacta directamente en las estaciones de servicio de Florida.

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