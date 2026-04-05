Tome nota: ¿Qué hacen los conductores de Washington DC para ahorrar en gasolina?

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El vertiginoso aumento en los precios de los combustibles ha transformado la operatividad de los conductores de plataformas como Uber y Lyft en el área del DMV (DC, Maryland y Virginia).

Según datos recientes de la AAA a inicios de abril de 2026, el promedio nacional de la gasolina regular superó los $4.08 por galón, lo que representa un incremento de más de un dólar en apenas un mes debido a tensiones geopolíticas en el Medio Oriente.

Impacto

Esta situación obliga a los trabajadores del volante a adoptar medidas extremas para proteger sus ganancias, como apagar el motor y el aire acondicionado entre viajes o rechazar cualquier solicitud que implique un traslado mayor a cinco minutos según detalla el Tiempo Latino.

En estados como Maryland y Virginia, donde el galón ya promedia los $4.05 y $3.97 respectivamente, los conductores reportan gastos diarios adicionales de hasta $10 dólares, reduciendo drásticamente su margen de beneficio frente a otros costos fijos como la renta y la alimentación.

Medidas

Ante la presión económica, las gigantes tecnológicas implementan programas de alivio que incluyen reembolsos y descuentos mediante tarjetas de fidelidad como Uber Pro y Lyft Direct.

Las plataformas también tienen alianzas con aplicaciones de ahorro como Upside que prometen rebajas de hasta $1.44 por galón para usuarios de niveles élite.

No obstante, diversas organizaciones de conductores consideran que estas medidas son insuficientes y advierten sobre la posible solicitud de recargos directos a los pasajeros si la tendencia alcista persiste.

Crisis

Es importante señalar que este escenario acelera la transición hacia vehículos eléctricos, con casos de conductores que pasaron de pagar $75 dólares diarios en gasolina a costos de carga significativamente menores.

Esto mientras la industria del transporte privado espera nuevas soluciones estructurales por parte de las plataformas para evitar un éxodo masivo de trabajadores.

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