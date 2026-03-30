Llegan más cheques y beneficios a EEUU durante abril: confirman pago de $8.800 para este grupo de personas

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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) impulsa la economía de los hogares estadounidenses mediante la entrega de reembolsos que pueden superar los $8,800 para familias con cuatro o más hijos.

Esta asistencia financiera se canaliza a través del Crédito Tributario por Hijos (CTC) y el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC), herramientas diseñadas para aliviar la presión fiscal de los contribuyentes.

Para el ciclo fiscal 2025, la agencia confirmó un incremento en el beneficio, permitiendo reclamar hasta $2,200 por cada dependiente menor de 17 años que cumpla con los criterios de elegibilidad.

Detalles

El acceso a este capital depende estrictamente de la presentación del Formulario 1040 en la declaración federal de impuestos, documento indispensable para procesar cualquier devolución según detalla El Cronista.

Los beneficiarios deben garantizar que sus hijos posean un número de Seguro Social válido, hayan residido con ellos más de seis meses durante el año y figuren correctamente como dependientes.

Consideraciones

Es importante considerar que, aunque el monto máximo escala según el número de integrantes de la familia, el pago final se ajusta a los límites de ingresos anuales.

También se ajusta a la situación tributaria específica de cada declarante, lo que exige una revisión meticulosa de los requisitos antes de enviar la documentación al fisco.

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