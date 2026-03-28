Lluvia de cheques en EEUU: estos son los pagos de programas sociales y reembolsos de abril

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Millones de hogares en Estados Unidos se preparan para un alivio financiero sin precedentes durante el mes de abril, gracias a una convergencia masiva de depósitos federales y estatales.

Esta inusual acumulación de capital llega en un momento importante para la economía familiar, permitiendo que los beneficiarios enfrenten el alto costo de la vida y liquiden deudas acumuladas.

Desde reembolsos fiscales que superan los registros de años anteriores hasta ajustes en los programas de asistencia social, el calendario de pagos de 2026 ofrece una oportunidad estratégica para estabilizar el presupuesto doméstico antes de que finalice el primer semestre del año.

Todos los pagos

Estas son las fechas y montos de los beneficios que llegarán a las cuentas bancarias de EEUU en abril según detalla Mundo Now:

Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI): 1 de abril (pagos de hasta 994 dólares individuales y 1,491 dólares para parejas).

1 de abril (pagos de hasta 994 dólares individuales y 1,491 dólares para parejas). Seguro Social (Casos especiales): 3 de abril (para quienes cobran desde antes de mayo de 1997 o combinan SSI).

3 de abril (para quienes cobran desde antes de mayo de 1997 o combinan SSI). Seguro Social (Nacidos del 1 al 10): 8 de abril.

8 de abril. Seguro Social (Nacidos del 11 al 20): 15 de abril.

15 de abril. Seguro Social (Nacidos del 21 al 31): 22 de abril.

22 de abril. Reembolsos del IRS: Se emiten durante todo el mes con un promedio de 3,700 dólares por declaración.

Se emiten durante todo el mes con un promedio de 3,700 dólares por declaración. Crédito CalEITC (California): Disponible en abril para quienes califiquen por hasta 3,756 dólares.

Disponible en abril para quienes califiquen por hasta 3,756 dólares. Programa ANCHOR (Nueva Jersey): Depósitos activos de hasta 1,750 dólares para propietarios y 450 para inquilinos.

Depósitos activos de hasta 1,750 dólares para propietarios y 450 para inquilinos. Reembolsos de Pensilvania: Pagos entre 380 y 1,000 dólares por impuestos sobre propiedad o alquiler.

Pagos entre 380 y 1,000 dólares por impuestos sobre propiedad o alquiler. Estímulos en Virginia: Cheques de hasta 400 dólares para declaraciones conjuntas.

Cheques de hasta 400 dólares para declaraciones conjuntas. Asistencia TANF: Pagos mensuales variables (ejemplos: hasta 528 dólares en Texas o 256 dólares en Georgia).

Consejos

La gestión inteligente de estos recursos acumulados puede transformar un respiro temporal en una base sólida para el resto del año fiscal.

Los expertos recomiendan priorizar el pago de servicios básicos y la reducción de tarjetas de crédito con intereses elevados para maximizar el impacto de estos ingresos extra.

Ante la llegada de múltiples cheques en un solo ciclo, la planificación consciente se vuelve la herramienta más efectiva para que las familias hispanas fortalezcan su patrimonio y eviten futuras emergencias económicas.

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