Jueces exigen pruebas extremas para aprobar green card con la "Ley de los 10 años"

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El mecanismo jurídico denominado popularmente como Ley de los 10 años es, en rigor, un proceso de Cancelación de Deportación que solo puede ser invocado ante un juez de inmigración.

A diferencia de otros beneficios, este no se solicita de forma libre, sino que actúa como una defensa legal para evitar la salida forzosa del país.

Vivir una década en territorio estadounidense no garantiza por sí solo la obtención de un estatus, ya que el sistema judicial evalúa condiciones específicas de carácter moral y arraigo familiar antes de considerar la emisión de una residencia permanente.

Requisitos de permanencia y conducta

Para que un ciudadano extranjero pueda optar a la Ley de los 10 años, debe demostrar una presencia física continua en Estados Unidos por un periodo mínimo de una década. Sumado a esto, el solicitante está obligado a probar que posee un "buen carácter moral", lo que implica un historial libre de ciertos delitos y el cumplimiento de las leyes vigentes.

El sistema judicial descalifica automáticamente a individuos con antecedentes criminales específicos, dejando la aprobación final a la discreción del magistrado a cargo del caso.

Dificultad excepcional y límites anuales

El cumplimiento de la Ley de los 10 años exige demostrar que la deportación causaría una "dificultad excepcional y extremadamente inusual" a un familiar inmediato que posea la ciudadanía o la residencia legal. Este familiar debe ser un hijo, padre o cónyuge. Expertos legales advierten que existen límites anuales en la cantidad de casos que pueden ser aprobados por el gobierno, lo que significa que un expediente podría no ser seleccionado debido a los topes numéricos establecidos por el Departamento de Justicia.

Naturaleza del proceso judicial

Debido a que cada caso migratorio es individual, la aplicación de la Ley de los 10 años requiere un análisis técnico detallado de la situación del procesado. No es un beneficio de aplicación general para todas las personas con antigüedad en el país, sino una herramienta de última instancia dentro de un proceso de deportación. Las oficinas legales sugieren contar con representación adecuada, ya que la interpretación de lo que constituye una "dificultad inusual" varía según los criterios del juez y las particularidades del núcleo familiar.

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