Atención, Laredo: conoce los días que no trabajará El Metro y El Lift

Suscríbete a nuestros canales

Los usuarios habituales del transporte público en Laredo, Texas, deberán ajustar sus itinerarios para el cierre de la Semana Santa.

La empresa de transporte urbano “El Metro” confirmó la suspensión total de sus operaciones para este domingo 5 de abril, una medida que busca permitir que el personal operativo comparta el cierre del asueto con sus familias.

La paralización afectará tanto las rutas convencionales como el servicio especializado para adultos mayores y personas con discapacidad, reportó El Mañana de Nuevo Laredo.

Suspensión total el domingo 5

El anuncio principal destaca que el próximo domingo 5 de abril no habrá servicio de transporte urbano en ninguna de sus modalidades.

Esto incluye el sistema de buses “El Metro” para el público general y el servicio “El Lift”, destinado específicamente al traslado de personas con capacidades diferentes y adultos mayores.

Se insta a los ciudadanos que suelen utilizar estas rutas los fines de semana a planificar viajes alternativos o adelantar sus diligencias.

Además de la suspensión del transporte el domingo, las oficinas administrativas y los centros de servicio al cliente también tendrán un horario especial por el asueto:

Viernes 3 y sábado 4 de abril: Las oficinas permanecerán cerradas y no habrá atención al público para trámites o consultas.

Domingo 5 de abril: Cierre total tanto de oficinas como de todas las rutas de transporte.

¿Cuándo se normaliza el servicio?

Tras el receso de tres días en el área administrativa y la pausa operativa del domingo, la empresa informó que todas las actividades se reanudarán con normalidad el lunes 6 de abril.

A partir de esa fecha, los buses y el servicio de atención al cliente retomarán sus horarios habituales de inicio de semana.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube