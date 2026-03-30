EEUU confirma 64.000 nuevas visas de trabajo: descubre qué países son elegibles y cómo realizar la solicitud

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El Gobierno de los Estados Unidos ha dado a conocer una medida que representa un gran alivio para miles de trabajadores extranjeros y empresas estadounidenses.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), junto con el Departamento de Trabajo (DOL), ha autorizado la liberación de 64.716 visas H-2B suplementarias para el año fiscal 2026.

Esta cifra se suma al cupo anual habitual de 66.000 visados, prácticamente duplicando las oportunidades para empleos temporales en el sector agrícola.

Esta expansión tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de mano de obra en áreas clave como la hotelería, el turismo, la jardinería, la construcción y el procesamiento de mariscos, donde las empresas estadounidenses han demostrado que no pueden encontrar suficientes trabajadores locales para cubrir sus vacantes estacionales.

¿Quiénes son elegibles para estas visas de trabajo?

A diferencia de otros programas migratorios que requieren una alta preparación académica, la visa H-2B está pensada para trabajadores, ya sean calificados o no, que no tienen un título universitario.

El requisito principal es tener una oferta de trabajo válida de un empleador en Estados Unidos que haya conseguido previamente una certificación laboral del Departamento de Trabajo.

Según las pautas publicadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), las visas se distribuyen de la siguiente manera:

Trabajadores que regresan: Se reservaron 46.226 visas para personas que ya han recibido una visa H-2B en los últimos tres años fiscales (2023, 2024 o 2025).

Nuevos solicitantes y temporada tardía: Se asignaron 18.490 visas para trabajadores de cualquier nacionalidad, sin necesidad de haber tenido una visa previa, específicamente para fechas de inicio de empleo entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2026.

¿Cómo es el proceso para solicitar estas visas de trabajo?

El proceso comienza con el empleador estadounidense, quien tiene que demostrar que su negocio sufriría un "daño irreparable" si no cuenta con este personal.

Una vez que la empresa recibe la aprobación de la solicitud (Formulario I-129), el trabajador debe seguir estos pasos:

Completar el formulario DS-160 en línea.

Pagar la tarifa de solicitud, que es de $205 para este año 2026.

Asistir a la entrevista consular con un pasaporte vigente y el número de solicitud aprobado.

Es importante destacar que las autoridades migratorias y la Embajada de los Estados Unidos enfatizan que ningún reclutador debe cobrar dinero por una oferta de trabajo.

El pago de la visa se realiza directamente a través de los canales oficiales del consulado.

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