Aumento histórico de la gasolina en EEUU: descubre cuáles son los estados con el combustible más barato

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Por primera vez en casi cuatro años, el precio promedio de la gasolina regular ha superado la barrera psicológica de los 4 dólares por galón en Estados Unidos, alcanzando un promedio de $4,018, según los últimos informes de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA).

Este aumento representa un hito preocupante que no se veía desde agosto de 2022, cuando la economía global aún lidiaba con las secuelas de la pandemia y el inicio del conflicto en Ucrania.

¿Por qué está subiendo la gasolina en EEUU?

La razón detrás de este aumento es una combinación de factores geopolíticos y estacionales que se han alineado de manera desafortunada.

La principal causa es la inestabilidad en el Medio Oriente, especialmente el conflicto con Irán, que ha llevado a un bloqueo de facto en el Estrecho de Ormuz.

Esta ruta es crucial, ya que por allí transita alrededor de una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo.

Según datos de la Administración de Información Energética (EIA) y la consultora GasBuddy, el precio del barril de crudo Brent ha superado los 106 dólares, lo que afecta directamente el precio que los consumidores deben pagar en las estaciones de servicio.

Estados con la gasolina más cara y más barata

La diferencia de precios en todo el país es bastante notable, y esto se debe en gran parte a los impuestos estatales y a la cercanía a las refinerías. Según un informe de la AAA que se consultó este martes:

El estado con la gasolina más cara es California, que una vez más encabeza la lista con un promedio de $5,88 por galón.

Otros estados del oeste, como Hawái y Washington, también superan con creces el promedio nacional.

Por otro lado, el estado con la gasolina más barata es Oklahoma, que sigue siendo un respiro para los conductores, registrando el precio más bajo del país con un promedio de $3,27 por galón, seguido de cerca por Kansas e Iowa.

¿Cuál es el impacto del aumento de la gasolina en EEUU y qué se espera?

Expertos económicos, citados por medios como The Washington Post y Reuters, advierten que este aumento podría ser "solo el comienzo" de una tendencia alcista a medida que se acerca la temporada de viajes de verano.

La inflación energética está presionando a la administración actual, que busca alternativas para estabilizar el mercado mientras el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz siga interrumpido.

Para los ciudadanos, los analistas recomiendan utilizar aplicaciones de seguimiento de precios y optimizar el uso de sus vehículos, ya que se prevé que los precios se mantengan altos durante todo el segundo trimestre de 2026.

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