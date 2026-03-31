Descuento en gasolina en Kroger: así puedes obtenerlo

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La cadena de supermercados Kroger lanza el Programa de Ahorros Verificados, una iniciativa estratégica diseñada para aliviar el bolsillo de los consumidores más vulnerables ante la persistente inflación de los alimentos.

Este sistema beneficia directamente a los beneficiarios de programas sociales como SNAP, WIC y Medicaid, quienes ahora reciben un 20% de descuento directo en la compra de frutas y verduras frescas en las más de 2,700 sucursales de la firma.

Además, el plan incentiva la fidelidad digital al reducir en un 50% el costo de las suscripciones a Boost by Kroger Plus, facilitando el acceso a entregas a domicilio y ahorros adicionales en combustible en un contexto donde el mercado laboral se mantiene ajustado.

¿Cómo utilizarlo?

Para activar estos beneficios, los usuarios deben completar un registro digital mediante la plataforma SheerID, vinculada a su cuenta de Kroger, lo que otorga una certificación de elegibilidad válida por cinco meses.

Es importante destacar que esta medida responde a una marcada división en los hábitos de consumo, donde los sectores de menores ingresos han reducido drásticamente sus gastos operativos según detalla el diario La Opinión.

Pese a que la empresa reportó un incremento del 2.6% en sus ventas interanuales durante el último trimestre, la dirección busca consolidar su posición como el minorista más asequible del país mediante este soporte financiero que prioriza la nutrición básica de las familias estadounidenses.

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