¡Aumentan los reembolsos del IRS! Así puedes invertirlos para sacar ganancia

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La nueva Ley de Recortes de Impuestos para Familias Trabajadoras, impulsada por la administración de Donald Trump, dispara los reembolsos del IRS en este ciclo fiscal 2026.

Según los datos oficiales más recientes, el monto promedio de las devoluciones alcanza los $3.600, lo que representa un incremento del 10% en comparación con el periodo anterior.

Hasta la fecha, el organismo procesó cerca de 55 millones de declaraciones, de las cuales más del 40% incluyen las nuevas deducciones que otorgan, en promedio, 775 dólares adicionales por contribuyente.

Sugerencias

Expertos financieros sugieren que este flujo de efectivo constituye una oportunidad importante para sanear las finanzas domésticas antes de destinarlo al consumo impulsivo según detalla Mundo Now.

La prioridad recomendada consiste en liquidar deudas de tarjetas de crédito con tasas de interés superiores al 18%, una medida que ofrece un alivio económico inmediato superior a cualquier rendimiento bancario.

Asimismo, los especialistas aconsejan canalizar una porción del reembolso hacia la creación de un fondo de emergencia que cubra entre tres y seis meses de gastos operativos, garantizando así estabilidad ante imprevistos económicos en un contexto de alta volatilidad.

Maximizar las ganancias

Para maximizar el impacto de este dinero a largo plazo, el enfoque estratégico se desplaza hacia la inversión y el aprovechamiento del interés compuesto.

El uso de cuentas de retiro como las 401(k) o las cuentas IRA permite que el capital inicial crezca de forma exponencial, especialmente si se aprovechan los aportes equivalentes de los empleadores.

Dividir el reembolso en categorías (cubrir necesidades actuales, fortalecer la seguridad financiera y generar crecimiento patrimonial) evita el gasto ineficiente y transforma una devolución de impuestos anual en una herramienta de construcción de riqueza para el futuro de las familias estadounidenses.

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