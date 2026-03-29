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El icónico sistema de transporte de Washington DC, Streetcar, cierra un capítulo marcado por la controversia con el cese definitivo de sus operaciones el próximo 31 de marzo.

Tras una década de funcionamiento limitada a un tramo de apenas dos millas entre Union Station y el campus de RFK, el proyecto sucumbió ante una baja demanda que apenas alcanzaba los 2,600 pasajeros diarios.

¿Por qué cesan sus operaciones?

Factores como la falta de carriles exclusivos y los constantes bloqueos por autos mal estacionados impidieron que el tranvía compitiera con las rutas de autobuses tradicionales según detalla El Tiempo Latino.

Resulta importante señalar que el fracaso de esta infraestructura, que originalmente pretendía conectar Anacostia con Georgetown, deja una lección sobre la planificación urbana y el manejo de fondos públicos en la capital estadounidense.

Alternativas

La transición hacia un modelo de movilidad más flexible comenzará de inmediato con la implementación de la línea de autobuses Metro D20 y la posible llegada de unidades eléctricas.

Mientras la ciudad subasta los vagones del tranvía, el corredor de H Street enfrenta un panorama mixto: el cierre de establecimientos emblemáticos como el Safeway en Hechinger Mall coincide con la resistencia de una escena gastronómica y nocturna que se niega a decaer.

Eventos

Para despedir este símbolo de promesas incumplidas, la comunidad prepara eventos con música en vivo y parodias sobre su accidentada trayectoria.

Es importante que los residentes se familiaricen pronto con las nuevas alternativas de transporte para evitar afectaciones en sus traslados diarios tras la salida de servicio de las unidades ferroviarias.

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