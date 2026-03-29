¿No tienes donde disfrutar gratis del Emancipation Day? Esta es la agenda disponible en el DC

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La alcaldía de Washington DC prepara una multitudinaria celebración para conmemorar el DC Emancipation Day, una fecha que marca el fin de la esclavitud en la capital estadounidense.

La alcaldesa Muriel Bowser convoca a ciudadanos y turistas al Franklin Park el próximo domingo 19 de abril, donde se desarrollará la edición número 21 de este evento histórico.

Eventos

La jornada gratuita incluye un desfile y un festival cultural que culminará con un concierto de artistas de renombre, consolidándose como una de las citas más relevantes del calendario local para fortalecer la economía y la identidad de los barrios del Distrito.

Esta festividad honra la firma de la Ley de Emancipación Compensada de 1862 por parte de Abraham Lincoln, un hito que liberó a más de 3,100 personas meses antes de la Proclamación general en el país según detalla El Tiempo Latino.

Recomendaciones

Es importante que los asistentes planifiquen su llegada con antelación, ya que el cronograma inicia formalmente a la 1:00 p.m. con la apertura del festival, seguido por el desfile a la 1:30 p.m. y el concierto principal a las 2:00 p.m.

Las autoridades locales destacan que este evento no solo celebra la libertad, sino que se suma a otras iniciativas exitosas como el Art All Night y el Chuck Brown Day para mantener la vitalidad cultural de la ciudad.

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