UFC asalta la Casa Blanca: ¿Quiénes serán los luchadores que se enfrentarán frente a Donald Trump?

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El octágono de la UFC aterriza por primera vez en el South Lawn de la Casa Blanca este 14 de junio, en un despliegue sin precedentes que fusiona el deporte de contacto con el simbolismo político.

La organización, liderada por Dana White, asumirá la totalidad de los costos del evento, incluyendo una inversión de 700.000 dólares destinada exclusivamente a la restauración de las áreas verdes presidenciales.

Esta cita, que coincide con el 80 cumpleaños de Donald Trump y el Día de la Bandera, espera congregar a 85.000 personas en la zona de la Ellipse, donde se instalarán pantallas gigantes para el público general.

Mientras, por otro lado, 5.000 asientos VIP estarán reservados para militares y aliados políticos y rodearán la jaula de combate según detalla El Tiempo Latino.

Supervisión presidencial

Bajo la supervisión estratégica de Ivanka Trump, quien debuta en la producción de eventos de esta magnitud, la cartelera estelar presenta el enfrentamiento en peso ligero entre Ilia Topuria y Justin Gaethje, seguido por el choque de pesos pesados entre Alex Pereira y Ciryl Gane.

Es importante señalar que, pese a la espectacularidad del montaje, los combates no cuentan con la sanción oficial de la Comisión de Deportes de Combate de D.C., por lo que los resultados no afectarán los récords profesionales de los atletas.

Esta falta de validación competitiva, sumada a la ausencia total de peleas femeninas en el programa, ha generado críticas entre analistas de cadenas como ESPN, quienes cuestionan si la UFC priorizó la cercanía política sobre la integridad deportiva de la promoción.

Importancia

El evento "UFC Freedom 250" trasciende la noche de las peleas, convirtiendo el National Mall en un parque temático con zonas interactivas y sesiones de autógrafos para los fanáticos durante los días previos.

Esta alianza refuerza una relación histórica que se remonta a inicios de los años 2000, cuando los recintos de Donald Trump en Atlantic City fueron los únicos en abrir las puertas a una disciplina que entonces carecía de legitimidad legal.

La transmisión global a través de Paramount+ y CBS consolidará este hito publicitario donde, por un día, el centro del poder en Washington sustituye los debates legislativos por la adrenalina de las artes marciales mixtas en el escenario más vigilado del mundo.



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