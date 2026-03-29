Sabor de Wheaton 2026 abre convocatoria: así puedes participar si eres expositor o restaurante

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El Distrito Urbano de Wheaton abre oficialmente la convocatoria para que restaurantes, artesanos y organizaciones comunitarias aseguren su lugar en la 30.ª edición del festival "Sabor de Wheaton".

Este evento emblemático, que se celebrará el domingo 7 de junio de 2026 en la Marian Fryer Town Plaza, busca reunir a miles de personas en torno a la riqueza gastronómica y cultural del condado de Montgomery.

Tras tres décadas de trayectoria ininterrumpida desde su origen en 1996, la celebración se consolida como una plataforma importante para que los emprendedores locales proyecten su marca y conecten con una audiencia masiva interesada en la diversidad de platos internacionales y espectáculos en vivo.

¿Cómo participar?

Los interesados en participar como expositores o vendedores ya pueden acceder a los formularios de inscripción digital para presentar sus propuestas culinarias y productos artesanales a través de https://www.wheatonmd.org.

Esta feria no solo dinamiza la economía del vecindario, sino que también ofrece un espacio familiar donde la identidad multicultural de Maryland cobra protagonismo a través del arte y la cocina según informa El Tiempo Latino.

Recomendaciones

Dado el éxito de ediciones anteriores, donde la afluencia de público batió récords de asistencia, los organizadores recomiendan completar el proceso de postulación a la brevedad posible.

Esto con el fin de garantizar un espacio en esta vitrina comercial que define el inicio de la temporada de festivales de verano en la región.

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