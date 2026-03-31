Alerta para clientes de Costco: por qué no podrás comprar este 5 de abril y cómo preparar tu despensa

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Si tienes planeado surtir tu despensa o comprar los artículos para la celebración de Pascua en Costco es momento de consultar y ajustar tu calendario.

La cadena minorista más grande de EEUU bajo el modelo de membresía, Costco, ha confirmado que mantendrá sus puertas cerradas en todo el país el próximo domingo 5 de abril de 2026, con motivo del Domingo de Pascua (Easter).

A diferencia de otros gigantes del retail que optan por horarios reducidos, Costco mantiene una política estricta de descanso para sus empleados durante siete festividades clave al año.

Aquí te detallamos lo que necesitas saber para que el cierre no afecte tu economía ni tus planes familiares.

¿Cuándo reabre Costco y qué opciones tienes?

El cierre es de 24 horas. Todas las sucursales retomarán sus operaciones habituales el lunes 6 de abril de 2026.

Para la comunidad hispana, donde las reuniones familiares de Pascua son una tradición central, la recomendación es adelantar las compras de perecederos y artículos de fiesta a más tardar el viernes 3 o sábado 4 de abril.

Recuerda que los días previos a un cierre total suelen presentar una mayor afluencia de clientes.

Costco vs otras minoristas: ¿Quién más cierra?

Aunque Costco es conocido por ser uno de los establecimientos que más feriados observa, no es el único. Basado en el comportamiento histórico y actualizaciones para 2026:

Tiendas que suelen cerrar: Target, Sam’s Club, Aldi y Publix generalmente cierran sus puertas el Domingo de Pascua para permitir el descanso de su personal.

Target, Sam’s Club, Aldi y Publix generalmente cierran sus puertas el Domingo de Pascua para permitir el descanso de su personal. Tiendas que suelen abrir: Walmart, Kroger y Trader Joe’s normalmente operan en horarios regulares o reducidos, siendo una alternativa de último minuto.

Calendario de cierres de Costco para el resto de 2026

Para evitar sorpresas el resto del año, guarda estas fechas. Costco no abrirá en los siguientes días festivos:

Día de los Caídos (Memorial Day): Lunes 25 de mayo de 2026. Día de la Independencia: Sábado 4 de julio de 2026 (Nota: Aunque el feriado federal administrativo puede moverse, las tiendas Costco tradicionalmente cierran el mismo día 4). Día del Trabajo (Labor Day): Lunes 7 de septiembre de 2026. Día de Acción de Gracias (Thanksgiving): Jueves 26 de noviembre de 2026. Día de Navidad: Viernes 25 de diciembre de 2026. Año Nuevo: Jueves 1 de enero de 2026 (Ya transcurrido).

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