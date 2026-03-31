Licencias de conducir para migrantes en EEUU: quiénes pierden el documento a partir del 2 de abril

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A partir de este 2 de abril, un grupo de migrantes beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) enfrentará dificultades para la renovación de sus licencias de conducir debido al vencimiento formal de sus permisos de trabajo.

Esta situación administrativa impacta directamente a aquellos ciudadanos cuyos documentos de autorización de empleo no han sido actualizados o cuya extensión automática no ha sido procesada de manera efectiva ante las oficinas de vehículos motorizados (DMV).



El problema radica en la vinculación legal entre la vigencia del permiso de trabajo y la validez de la licencia de conducir en diversos estados. Al expirar el documento federal, los sistemas estatales de verificación pueden rechazar las solicitudes de renovación de la identificación para conducir, limitando la movilidad legal de los afectados.

Puntos clave del vencimiento

Fecha límite: 2 de abril de 2026.

Documento afectado: Permisos de trabajo (EAD) vinculados al estatus TPS.

Consecuencia inmediata: Imposibilidad de tramitar o extender la validez de las licencias de conducir en oficinas locales.

Requisitos para la renovación



Para evitar la interrupción de la validez de sus licencias, las autoridades migratorias y de tránsito suelen requerir:



1. Notificación de extensión: El aviso oficial publicado en el Registro Federal que confirma la prórroga del TPS para el país específico del beneficiario.

2. Formulario I-797C: El recibo de envío que demuestra que la solicitud de renovación ya está en proceso ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

3. Documentación de identidad: Pasaporte vigente y el permiso de trabajo previo para validar la continuidad del estatus.

Impacto por estados



La gravedad del problema varía según la legislación de cada estado. Mientras que algunas jurisdicciones aceptan la extensión automática del Registro Federal sin necesidad de un nuevo carnet físico, otras mantienen protocolos estrictos que exigen la presentación de un documento con fecha de expiración vigente para autorizar la emisión de la licencia.

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