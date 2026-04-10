Ofrecen hasta 22 cuotas para pagar tu moto: con esta app de compras es posible

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La plataforma de compras a plazos Weppa ha lanzado una alianza con Mundo VE para facilitar la adquisición de motos con un plan de financiamiento bastante flexible.

Puedes elegir cuotas entre 12 y 22 cuotas mensuales, lo que permite que los pagos sean más pequeños y manejables para tu presupuesto.

El acceso al plan empieza con una inicial de $350 (calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela).

La promoción incluye un año de seguro gratis, un alivio importante considerando los costos de protección vial hoy en día.

¿Cómo acceder?

Para los que no conocen la plataforma, Weppa funciona bajo un modelo similar al "Buy Now, Pay Later" (Compra ahora, paga después), adaptado al mercado venezolano:

Descarga la App: Debes registrarte en la aplicación de Weppa. Verificación: El sistema evalúa tu perfil (generalmente piden documentos básicos y validación de identidad). Selección: Buscas la sección de motos de Mundo VE y eliges el modelo que se ajuste a la inicial de $350. Pagos: Los pagos se realizan directamente a través de la aplicación utilizando los métodos de pago nacionales (Pago Móvil o transferencia).

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