Descuentos históricos en salud: TrumpRx supera los 60 medicamentos con rebajas del 86%

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El programa TrumpRx, lanzado originalmente en febrero de 2026, busca aliviar la carga financiera de los millones de estadounidenses que pagan sus recetas de su propio bolsillo por no contar con un seguro médico o tener coberturas limitadas. Bajo el principio de "nación más favorecida", la administración ha negociado para que los ciudadanos sin seguro accedan a precios similares a los que se pagan en otros países desarrollados.

Nuevos medicamentos y precios destacados

La llegada de AbbVie y Genentech introduce tratamientos críticos para enfermedades crónicas y estacionales con rebajas drásticas:

Humira (AbbVie): Utilizado para la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn. Su precio de lista cae un 86%, pasando de unos 6.900 dólares a 950 dólares por pluma.

Xofluza (Genentech): El tratamiento antiviral para la gripe reduce su costo de 168 dólares a tan solo 50 dólares .

Enbrel y Otezla (Amgen): La farmacéutica Amgen también ha expandido su oferta en la plataforma para incluir estos fármacos destinados a la artritis y la psoriasis en placas.

Medicamentos GLP-1: La plataforma mantiene descuentos previos en fármacos de alta demanda como Ozempic y Wegovy, que pueden conseguirse desde 199 y 149 dólares respectivamente, dependiendo de la dosis.

Guía paso a paso para comprar con TrumpRx

Es importante entender que TrumpRx.gov no es una farmacia en línea, sino un portal de búsqueda y comparación de precios. Para obtener los descuentos, se debe seguir este proceso:

Obtener una receta válida: Es indispensable contar con la orden de un médico licenciado para el medicamento específico. Búsqueda en el portal: Ingresar a TrumpRx.gov y buscar el nombre del medicamento para visualizar el precio de contado con descuento. Descarga del cupón: Una vez seleccionada la oferta, se debe descargar o imprimir el cupón proporcionado por el fabricante. Canje en farmacia o compra directa: Presentar el cupón en una farmacia participante al momento del pago o seguir el enlace directo al sitio web del fabricante para una compra directa (DTC).

Restricciones y letra pequeña

Aunque el programa representa un alivio histórico, existen condiciones clave para su uso. Estos descuentos están diseñados exclusivamente para pacientes que pagan en efectivo. Actualmente, no se pueden combinar con seguros privados, ni los montos pagados cuentan para deducibles o límites máximos de bolsillo de su póliza. Asimismo, los beneficiarios de programas federales como Medicare y Medicaid no pueden utilizar estos cupones de forma directa por ahora, aunque la Casa Blanca trabaja en legislación para integrarlos próximamente.

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