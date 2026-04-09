¿Qué dijo Melania Trump sobre sus nexos con Jeffrey Epstein? Su declaración ante el Congreso de EEUU

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El entorno político de Washington enfrenta una nueva jornada de tensión debido a las recientes declaraciones de la esposa del presidente Donald Trump. La figura pública busca limpiar su imagen tras la difusión de informaciones que sugieren una cercanía con círculos sociales polémicos en Nueva York.

La opinión pública mantiene su atención sobre los archivos judiciales que mencionan a diversas personalidades de la élite empresarial y política estadounidense. En este contexto, la transparencia y la defensa del honor personal cobran una relevancia fundamental para la estabilidad de la imagen institucional.

La Casa Blanca confirma que Melania Trump niega vínculos con Epstein y llama al Congreso a que escuche a sus víctimas mediante un mensaje oficial de cinco minutos. Por otro lado, la primera dama calificó de "mentiras" las versiones que la asocian con el multimillonario y aseguró que nunca visitó su isla privada.

¿Qué desmiente la primera dama Melania Trump?

Melania Trump aclaró que Epstein no la presentó a su actual esposo y que el encuentro con Donald Trump ocurrió de forma fortuita en una fiesta en 1998. "Las falsas difamaciones provienen de entidades malintencionadas y con motivaciones políticas que buscan dañar mi buen nombre", sentenció la esposa del mandatario.

Respecto a su comunicación con Ghislaine Maxwell, la primera dama describió el intercambio de correos electrónicos como una "correspondencia casual" y una nota trivial. Negó rotundamente haber sido amiga del financiero o de su cómplice, a pesar de coincidir en eventos sociales en Palm Beach.

La declaración enfatiza que ella nunca formó parte de los vuelos en el avión privado del magnate ni participó en ninguna capacidad en sus actividades. La primera dama reiteró que no enfrenta cargos legales ni condenas relacionadas con las conductas repulsivas que cometió el financiero estadounidense.

¿Cuál es la petición de Melania Trump?

La esposa del presidente solicitó formalmente a los legisladores que brinden a las mujeres afectadas la oportunidad de testificar bajo juramento en una audiencia pública. Considera que cada sobreviviente merece el espacio para contar su historia y que sus palabras queden registradas de forma permanente.

"Solo entonces tendremos la verdad", afirmó la primera dama al referirse a la necesidad de incorporar estos testimonios en el Registro del Congreso. Según su visión, la fuerza del testimonio jurado permitirá esclarecer los hechos y otorgar justicia a quienes sufrieron los abusos de la red.

El llamamiento busca que el foco de la discusión política se centre específicamente en las víctimas y no en las teorías de conspiración que circulan. Esta propuesta representa un giro en la estrategia de comunicación de la Casa Blanca respecto a los escándalos que involucran a muchos en EEUU.

¿Qué impacto genera las declaraciones de Melania Trump?

La intervención de la primera dama ocurre en un momento crítico donde la controversia sobre la muerte de Epstein en 2019 sigue vigente en el debate público. Su discurso intenta separar de manera definitiva la imagen de la familia presidencial de los crímenes cometidos por el fallecido multimillonario.

Analistas políticos señalan que esta acción busca desactivar las críticas de los opositores que utilizan los lazos sociales del pasado para cuestionar la ética gubernamental. La defensa de la reputación personal se une así a una causa social de visibilización del abuso sexual de menores.

La nación espera ahora la respuesta de los líderes del Congreso ante la solicitud de abrir un espacio de testimonio para las sobrevivientes del caso. Melania Trump finalizó su intervención agradeciendo la atención y reafirmando su compromiso con la verdad y la integridad de las mujeres afectadas.

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