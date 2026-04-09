Precios del petróleo Brent y Texas este 9 de abril: presión domina la jornada

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Los precios del petróleo registraron una jornada marcada por la presión este 9 de abril, con el crudo WTI cercano a los 99,56 dólares por barril y el Brent alrededor de los 98,57 dólares.

Estas cifras reflejan un entorno de alta sensibilidad en los mercados energéticos, donde cualquier evento internacional influye de forma directa en las cotizaciones.

La tendencia del día estuvo condicionada por la incertidumbre global, lo que provocó movimientos constantes en los precios. Los inversionistas se mantienen atentos ante posibles cambios en el suministro, especialmente en regiones estratégicas para la producción y distribución de crudo.

Factores geopolíticos que impulsan los precios

Uno de los elementos más determinantes en esta jornada es el conflicto en Medio Oriente. Las tensiones han aumentado tras nuevas declaraciones del gobierno israelí, lo que genera preocupación sobre una posible escalada militar que afecte el flujo energético mundial.

Entre los factores que influyen destacan:

Incremento de operaciones militares en zonas clave

Riesgo de interrupción en rutas de transporte de petróleo

Aumento de la incertidumbre en mercados internacionales

Estos elementos han llevado a que el petróleo mantenga valores elevados, impulsados por el temor a una crisis mayor.

A pesar del contexto tenso, varios actores internacionales han activado canales diplomáticos para contener la situación. La reapertura de la embajada española en Irán y el envío de delegaciones para negociar reflejan un intento por mantener el diálogo abierto.

Además, las negociaciones presentan obstáculos importantes, ya que algunas propuestas iniciales han sido rechazadas, obligando a replantear los acuerdos. Esto genera un panorama incierto que impacta directamente en el mercado energético.

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