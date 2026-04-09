Tragedia en el Doral: mueren en un accidente una joven ítalo-venezolana y su novio

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La comunidad del sur de Florida está en shock tras la trágica noticia del fallecimiento de dos adolescentes en un accidente devastador que ocurrió el pasado martes 7 de abril de 2026.

Entre las víctimas se encuentra Alessia Tucci, una joven de raíces italo-venezolanas que ha inspirado una ola de apoyo entre las comunidades de inmigrantes en Doral.

Alessia Tucci: despedida a una joven promesa italo-venezolana en el Doral

Con solo 16 años, Alessia representaba la rica mezcla cultural de la ciudad. Como italo-venezolana, mantenía un fuerte lazo con sus tradiciones y se destacaba por su carisma y su rendimiento académico en la Downtown Doral Charter Upper School.

Sus amigos la describen como una adolescente que llevaba con orgullo su doble herencia y que soñaba con un futuro brillante después de graduarse.

La tragedia también se llevó la vida de su novio, Mateo Dávila, de 17 años, un talentoso atleta de origen colombiano-mexicano.

Ambos eran muy queridos en su escuela, donde se ha creado un altar improvisado en su memoria.

El desgarrador testimonio de la madre: "Era un ángel"

En declaraciones obtenidas por Univision 23 Miami y compartidas a través de redes sociales, la madre de la joven italo-venezolana expresó el vacío irreparable que deja su partida.

Entre lágrimas, describió a su hija como un ser de luz que iluminaba cualquier lugar al que llegaba.

"Mi hija era un angelito en vida, una niña italo-venezolana llena de sueños que solo quería ser feliz", declaró la madre en un video que se ha vuelto viral, donde la comunidad se ha volcado en mensajes de apoyo y condolencias.

Detalles sobre el trágico accidente en la calle 54 del Doral

Según los informes oficiales de la Policía de Doral y la Oficina del Alguacil de Miami-Dade, el accidente tuvo lugar alrededor de las 6:00 p.m. en la intersección de la calle 54 del noroeste y la avenida 87.

El auto en el que viajaban la pareja chocó contra un poste de electricidad y se incendió casi de inmediato.

El equipo de Miami-Dade Fire Rescue llegó rápidamente para apagar las llamas, pero las autoridades confirmaron que ambos jóvenes perdieron la vida en el lugar debido a la gravedad del impacto y el fuego que siguió.

Investigación y duelo en la escuela del Doral

La Unidad de Homicidios Vehiculares está llevando a cabo una investigación para esclarecer las causas del accidente.

Mientras tanto, la directora de la escuela, Jeannette Acevedo-Isenberg, ha confirmado que se han activado protocolos de apoyo psicológico para los compañeros de Alessia y Mateo.

La pérdida de esta joven italo-venezolana y su pareja deja una huella profunda en una ciudad que hoy llora la partida de dos de sus hijos más prometedores.

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