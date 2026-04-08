Nueva York le pone el ojo a las app de delivery: deben reembolsar de inmediato a estos clientes

Suscríbete a nuestros canales

La protección de los pequeños comercios frente a las grandes plataformas digitales de servicios constituye una prioridad para la actual administración municipal. Muchos establecimientos enfrentan dificultades financieras debido a los altos costes operativos que imponen intermediarios externos sin regulaciones claras.

El sector gastronómico, motor vital de la economía urbana, exige transparencia total en los contratos de servicios de entrega a domicilio. Las autoridades locales mantienen una vigilancia estrecha para asegurar que las empresas de tecnología cumplan con los topes de cobro establecidos por la ley.

La Alcaldía de Nueva York anunció que la ciudad penaliza a la aplicación de reparto de comida por cobros indebidos con un pago de casi un millón de dólares. Además, detalla que la empresa HungryPanda devolverá 580.000 dólares a 380 restaurantes tras violar la legislación que limita las comisiones por servicio.

¿Cómo afecta la medida a propietarios inmigrantes de Nueva York?

El alcalde Zohran Mamdani informó en rueda de prensa que la mayoría de los afectados son propietarios inmigrantes que luchan por cubrir salarios y alquileres. La investigación del Departamento de Protección de Consumidores y Trabajadores reveló que la aplicación ocultaba cargos bajo conceptos de "promociones deducidas".

La plataforma de reparto aceptó el pago de una multa adicional de 294.000 dólares como parte del acuerdo alcanzado con el gobierno de la ciudad. Esta sanción representa el primer caso de aplicación de la normativa local contra las "comisiones basura" que asfixian el margen de ganancia de los locales.

La transparencia en el desglose de tarifas figura ahora como una obligación ineludible para que la empresa continúe sus operaciones en el mercado asiático de Nueva York. El fallo sienta un precedente jurídico para otras aplicaciones que intenten burlar los límites de compensación económica en el futuro cercano.

¿Qué límites legales fija la medida en Nueva York?

La legislación vigente restringe al 15 % las comisiones por servicios de entrega y al 5 % los cargos por procesamiento básico de los encargos. Asimismo, la normativa fija un tope del 3 % para el procesamiento de pagos electrónicos, con el fin de evitar abusos sistemáticos contra los restauradores.

HungryPanda utilizó tácticas engañosas para acumular varias comisiones en un solo producto, según concluyeron los inspectores del organismo de protección al consumidor. Estas prácticas ilegales redujeron drásticamente los ingresos de cientos de emprendedores que dependen de las ventas digitales para su sustento.

El acuerdo obliga a la compañía a reformar su sistema de facturación para alinearse con los estándares de honestidad comercial que exige la Gran Manzana. El cumplimiento de estas reglas garantiza un ecosistema de competencia justa entre las plataformas tecnológicas y los negocios familiares de barrio.

¿Existen antecedentes de estos cobros indebidos?

La aplicación ya recibió sanciones previas en enero de este año por violar las leyes de salario mínimo para los trabajadores de reparto o "deliveristas". En esa ocasión, formó parte de un convenio de 5 millones de dólares junto a gigantes del sector como Uber Eats y Fantuan.

Ese fondo anterior sirvió para compensar a cerca de 50,000 empleados que percibieron remuneraciones por debajo del umbral legal permitido en el estado. La reincidencia de la firma en prácticas laborales y comerciales dudosas mantiene la atención de los reguladores sobre sus operaciones.

La administración municipal reafirma su compromiso de defender a quienes trabajan duro para mantener a flote sus cocinas frente a los abusos digitales. Estas acciones legales aseguran que Nueva York permanezca como un lugar donde el esfuerzo de los inmigrantes recibe el respeto y la protección que merece.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube