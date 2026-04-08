Reportan amenaza de bomba en el Aeropuerto de Curazao

Suscríbete a nuestros canales

La terminal aérea de Curazao fue desalojada de urgencia la tarde de este miércoles 8 de abril tras activarse una alerta por amenaza de bomba.

Según información confirmada por Diario 2001, la medida de seguridad obligó a cientos de pasajeros y al personal a abandonar las instalaciones, mientras las autoridades locales tomaban el control de la situación para resguardar la integridad de los presentes.

¿Qué ocurrió?

El incidente se originó tras el hallazgo de una maleta abandonada en las inmediaciones de las puertas 1 y 2 de la terminal. De acuerdo con la información obtenida, el objeto sospechoso pertenecía a un pasajero que, tras dejar el equipaje en el sitio, desapareció del área sin dejar rastro, lo que encendió las alarmas de los cuerpos de seguridad del aeropuerto.

Aviones afectados en rampa

Al momento de la evacuación, varias aeronaves se encontraban en proceso de embarque o espera. Entre ellas, un avión de la aerolínea Global permanecía posicionado en la rampa remota número 16, mientras que una unidad de Láser se encontraba conectada a la pasarela telescópica número 4. Ambas operaciones fueron detenidas como parte del protocolo de seguridad.

¿Qué más se conoce?

Hasta el momento, todas las personas que se encontraban dentro del edificio han sido ubicadas en las zonas externas de seguridad del aeropuerto. Las autoridades continúan inspeccionando para garantizar que no existan otros riesgos ocultos en la terminal.

Información en desarrollo...

Visita nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube