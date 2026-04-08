De Medio Oriente a los campos de Florida: la razón por la que los alimentos podrían aumentar de precio

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Este miércoles 8 de abril de 2026, tanto los trabajadores agrícolas de Florida como los consumidores finales están sintiendo una presión económica sin precedentes.

El aumento en los precios de los combustibles, provocado por la inestabilidad geopolítica en el Medio Oriente, está encareciendo no solo el transporte diario de quienes trabajan la tierra, sino también los costos operativos que, sin duda, se reflejarán en los precios en el supermercado.

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy en Florida?

Hoy en Florida, los precios de la gasolina están dando un golpe al bolsillo. Según el último informe de AAA - The Auto Club Group y los monitoreos de los distribuidores mayoristas, el precio promedio de la gasolina regular se encuentra en $4.25 por galón.

Este aumento es de más de un dólar en comparación con los meses previos al inicio del conflicto internacional en febrero.

En cuanto al diésel, que es esencial para la maquinaria pesada y los camiones que transportan hortalizas y cítricos, ha alcanzado niveles alarmantes.

Informes de la Administración de Asuntos del Consumidor (DACO) y de cadenas locales como CBS Miami indican que el diésel promedia los $5.75 por galón en el sur del estado.

Resumen de precios al 8 de abril de 2026:

Gasolina Regular: $4.25 / galón

Gasolina Premium: $4.65 / galón

Diésel: $5.75 / galón

El impacto directo en el sector agrícola de Florida es bastante preocupante

Los trabajadores del campo, que a menudo tienen que recorrer largas distancias para llegar a los cultivos en lugares como Homestead o Immokalee, están gastando hasta un 30% más de sus ingresos solo en combustible.

Esto afecta su poder adquisitivo y está provocando una crisis de mano de obra en un sector que ya enfrenta tensiones.

Según fuentes del sector, como Máximo Álvarez, presidente de Sunshine Gasoline Distributors, la especulación y el cierre de rutas clave en el transporte marítimo global son los principales factores detrás de este aumento.

"Es una reacción en cadena; si el trabajador no puede costear el traslado y el agricultor paga más por el diésel, el precio final del producto subirá", advierten expertos consultados por NPR.

Alimentos más costosos en Florida: las proyecciones del USDA

La situación para los consumidores no pinta nada bien. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en su reciente informe sobre las proyecciones de precios de alimentos, ha revisado al alza sus expectativas de inflación alimentaria para 2026.

Se prevé que los precios de los alimentos suban un 3.6% en promedio este año. Sin embargo, los productos frescos podrían experimentar aumentos aún mayores, ya que dependen en gran medida del transporte refrigerado.

El USDA señala que los costos de energía y transporte son "factores críticos" que están impulsando la inflación de los alimentos más allá de su promedio histórico de 20 años.

Es importante destacar que la incertidumbre en el Estrecho de Ormuz sigue afectando los mercados energéticos, lo que sugiere que los precios en Florida podrían permanecer altos durante el resto del trimestre.

Con los costos de producción y logística en aumento, los expertos aconsejan a las familias en Florida que se preparen para un ajuste en los precios de frutas, verduras y carnes en las próximas semanas, mientras el sector agrícola lucha por hacer frente al impacto de los precios de la gasolina que no dan tregua.

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