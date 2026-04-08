Congreso de EEUU fija fecha para interrogar a Bill Gates: esto se sabe sobre su vínculo con Epstein

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El fundador de Microsoft, Bill Gates, comparecerá el próximo ante la Cámara de Representantes de EEUU para testificar sobre su relación con el fallecido Jeffrey Epstein.

De acuerdo con la agencia EFE, la comparecencia que tendrá lugar el próximo 10 de junio, surge tras una solicitud formal del Comité de Supervisión enviada el pasado marzo.

Un portavoz de Gates afirmó que el empresario recibe de buena gana la oportunidad de dar explicaciones ante el comité. Por su parte, el multimillonario ya calificó anteriormente de "insensatez" el tiempo que pasó con Epstein.

Versión de Bill Gates y motivos de los encuentros

Gates reconoció públicamente que cometió un error al reunirse con Epstein a partir de 2011. Según el empresario, compartieron varias cenas con el objetivo de atraer donantes ricos para causas filantrópicas, pero asegura que estos encuentros fueron un "callejón sin salida". Además, negó rotundamente haber visitado la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes.

Acusaciones y correos falsos

La investigación puso el foco en unos correos electrónicos de 2013 que Epstein se envió a sí mismo. En dichos mensajes, el pederasta sugería que Gates mantenía una relación extramatrimonial y que buscaba medicamentos para una enfermedad de transmisión sexual. Gates desmentió estas afirmaciones de forma tajante, calificándolas de falsas y cuestionando las intenciones de Epstein al redactar esos textos.

Entorno familiar y otros testimonios

La presión sobre el fundador de Microsoft aumentó tras las declaraciones de su exesposa, Melinda French Gates, quien señaló que su antiguo marido tenía "cuestiones que explicar" sobre este tema.

Gates no es la única figura de alto perfil involucrada en esta investigación; por el mismo comité ya pasaron otras personalidades relevantes, como el matrimonio formado por Bill y Hillary Clinton.

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