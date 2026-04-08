Lo último: el Brent retrocede a $95 tras reapertura del estrecho de Ormuz

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El mercado energético mundial experimenta un terremoto financiero este miércoles 8 de abril. El barril de petróleo Brent, referente para Europa y parte del mercado internacional, se hundió más del 12 %, situándose por debajo de la barrera de los $95, una cifra que no se veía desde antes de la escalada de tensiones en Oriente Medio.

La caída libre del crudo comenzó durante la madrugada, apenas se conoció que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y el gobierno de Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas.

El pacto se selló minutos antes de que venciera el ultimátum estadounidense, logrando evitar un conflicto de "aniquilación" que el propio Trump había vaticinado horas antes.

Mínimos históricos en minutos

Según datos de Bloomberg, el Brent llegó a tocar un mínimo de 91,70 dólares, una caída del 16 % durante las primeras horas de la jornada.

A las 7:00 a.m., el precio se estabilizó cerca de los 95,53 dólares. Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) también sufrió un fuerte retroceso del 14,48 %, cotizándose en $94,9 antes de la apertura de los mercados en Nueva York.

La razón técnica detrás de este desplome es la reapertura de las rutas comerciales. El ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchí, confirmó que el "paso seguro" por el Estrecho de Ormuz está garantizado durante las próximas dos semanas.

Este punto geográfico es vital, ya que por allí transita el 20 % del petróleo mundial, y su bloqueo previo mantenía los precios inflados por el miedo al desabastecimiento.

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