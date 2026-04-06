Precios del petróleo Brent y Texas este 6 de abril: cotización refleja presión

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Los precios del petróleo Brent y Texas registraron este 6 de abril una jornada marcada por la presión internacional.

El barril de Brent se posicionó en 108,60 dólares, mientras que el WTI alcanzó los 110,27 dólares. Estas cifras reflejan un escenario complejo donde la oferta global enfrenta riesgos constantes.

Factores que impulsan el alza

Uno de los puntos más críticos es el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde transita cerca del 20% del crudo mundial.

Su cierre parcial ha reducido el flujo de exportaciones, impactando de forma directa los precios del petróleo Brent y Texas. Esta situación obliga a los mercados a buscar rutas alternativas, lo que incrementa los costos logísticos y presiona aún más las cotizaciones.

La postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha añadido más incertidumbre al panorama. Su advertencia hacia Irán, junto con la extensión del plazo para tomar acciones, mantiene en alerta a los mercados.

Las decisiones políticas en este contexto influyen de manera inmediata en el comportamiento del petróleo Brent y Texas, generando reacciones en cadena en el sistema energético global.

El futuro inmediato del mercado energético dependerá de la evolución del conflicto y de posibles acuerdos internacionales.

Mientras persista la tensión, el petróleo Brent y Texas continuará bajo un escenario de alta volatilidad. Los inversionistas y analistas mantienen la atención en los movimientos geopolíticos, conscientes de que cualquier cambio puede modificar rápidamente la tendencia de los precios.

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