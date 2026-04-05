El nuevo plazo de EEUU para que Irán abra el estrecho de Ormuz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece haber otorgado una prórroga de 24 horas al ultimátum lanzado contra Irán.

En una reciente entrevista con The Wall Street Journal, el mandatario advirtió que si el país persa no reabre el estrecho de Ormuz para el martes por la noche, lanzará una ofensiva devastadora contra su infraestructura vital, reseña EFE.

El nuevo plazo

Aunque inicialmente el plazo vencía este lunes 6 de abril, Trump publicó un mensaje cargado de misterio en su red Truth Social: "¡Martes, a las 20:00 h, hora del Este!".

Fuentes diplomáticas interpretan esto como una extensión del tiempo para que Teherán ceda a las presiones de Washington y reabra la vía marítima por donde circula el 20% del petróleo mundial.

Las declaraciones de Trump son inusualmente gráficas. "Si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán ninguna central eléctrica y no les quedará ningún puente en pie", afirmó el presidente.

Expertos en derecho internacional advierten que atacar este tipo de "objetivos duales" podría ser catalogado como un crimen de guerra, un señalamiento que la Casa Blanca ha ignorado hasta el momento.

Un conflicto que cumple 40 días

La guerra iniciada el pasado 28 de febrero por EEUU e Israel contra Irán está en una fase crítica tras la destrucción del puente B1 en Teherán la semana pasada.

Trump, quien celebró recientemente el rescate "milagroso" de un aviador estadounidense en territorio enemigo, aseguró que el conflicto podría terminar "en cuestión de días, no de semanas", siempre y cuando Irán acepte las condiciones de rendición o cooperación técnica.

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha provocado el mayor choque energético de la historia reciente, disparando los precios de la gasolina a niveles récord.

Trump ha instado a sus aliados a "tener valor" y tomar el control del estrecho por la fuerza si es necesario, mientras que Irán califica las amenazas como "incitación al terrorismo contra civiles".

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