Identifican al conductor que atropelló a 13 personas durante festival en Luisiana: enfrenta múltiples cargos

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Un conductor en presunto estado de ebriedad causó una tragedia en el sur de Luisiana al atropellar a una multitud que disfrutaba de un festival cultural.

El incidente dejó al menos 13 personas heridas, algunas de ellas en estado grave, transformando una jornada de celebración en una emergencia médica, informó EFE.

El suceso ocurrió en la ciudad de Broussard, ubicada a unos 12 kilómetros de Lafayette, mientras la comunidad del sureste asiático celebraba el Festival del Año Nuevo Laos. Tras el impacto, las autoridades actuaron para atender a las víctimas y detener al responsable.

Detalles del accidente

El Departamento del Alguacil de la Parroquia de Iberia informó que el vehículo avanzó directamente hacia los peatones que presenciaban el desfile. El festejo se vio interrumpido de golpe cuando el automóvil arrolló al grupo de asistentes.

Equipos de emergencia se trasladaron al lugar para llevar a los heridos a hospitales cercanos.

¿Quién es el responsable?

La Policía Estatal de Luisiana detuvo en el lugar a Todd Landry, un hombre de 57 años. Las autoridades confirmaron mediante una prueba de alcohol que Landry se encontraba completamente ebrio al momento de manejar.

Por este motivo, enfrenta más de 20 cargos legales que incluyen conducir bajo los efectos del alcohol, manejo imprudente y causar lesiones a terceros.

Continúan las investigaciones

A pesar de que las corporaciones de seguridad en todo el país están en alerta por posibles ataques violentos debido a las tensiones en Medio Oriente, la oficina del alguacil descartó por completo que este atropello fuera intencional.

Todo apunta a que se trató de un grave accidente provocado por la irresponsabilidad de conducir bajo los efectos del alcohol.

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