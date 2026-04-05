Trump vs. Jesús: la polémica comparación que enciende las redes en Pascua

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En un Domingo de Resurrección que no ha pasado desapercibido, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, generó un intenso debate global tras realizar una comparación directa entre su supervivencia al atentado sufrido el año pasado y la resurrección de Jesucristo.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el líder republicano destacó su capacidad de recuperación frente al evento bíblico.

Tres días vs. tres segundos

En la publicación que ya acumula millones de visualizaciones, Trump expresó su admiración por Jesús y la festividad de Pascua, pero introdujo un matiz que rápidamente se volvió viral: "A Jesús le tomó tres días volver a la vida. A mí me dispararon en la cabeza y me puse de pie en tres segundos", señaló.

Lejos de retractarse, el mandatario estadounidense continuó con su tono característico, asegurando que Jesús era un "buen tipo".

Sin embargo, concluyó con una frase que ha generado reacciones encontradas en la comunidad religiosa: "No digo que sea mejor que Jesús... pero quizás yo sea más fuerte que él.

Estas declaraciones hacen referencia al intento de asesinato que sufrió Trump durante un mitin en Pensilvania, donde una bala rozó su oreja derecha.

Como era de esperarse, el mensaje ha polarizado a la audiencia. Mientras que sus seguidores más fieles aplauden su "espíritu inquebrantable", sectores religiosos y críticos políticos califican las palabras de "sacrílegas" o "egocéntricas", especialmente por publicarlas en medio de las celebraciones de la Semana Santa.

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