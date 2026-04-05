¿Visa americana en una semana? El consulado de México con citas casi inmediatas este abril

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Tramitar la visa americana de turista (B1/B2) por primera vez en este mes de abril requiere, más que nunca, de una estrategia clara y mucha paciencia.

Aunque el proceso digital es ágil, el verdadero "cuello de botella" sigue siendo la entrevista presencial, cuya disponibilidad varía drásticamente dependiendo de la ciudad que elijas.

Si estás planeando tus vacaciones para el cierre de año o 2027, hoy es el momento exacto para llenar tu formulario DS-160, el documento que servirá como columna vertebral de tu solicitud ante el oficial consular.

¿Para cuándo hay citas? Calendario de abril 2026

Si inicias tu trámite esta semana, estas son las fechas estimadas para tu entrevista consular según la sede elegida. Nota cómo ciudades fronterizas y del norte ofrecen los tiempos más optimistas, mientras que los grandes centros presentan esperas de casi un año.

Consulado / Embajada Fecha disponible (aprox.) Nuevo Laredo 9 de abril de 2026 (¡Casi inmediata!) Guadalajara 17 de abril de 2026 Nogales / Tijuana 29 de abril de 2026 Ciudad de México 9 de junio de 2026 Mérida 9 de junio de 2026 Matamoros 13 de julio de 2026 Hermosillo 19 de agosto de 2026 Monterrey 1 de octubre de 2026 Ciudad Juárez 4 de enero de 2027

El dilema del viaje: ¿Conviene moverse de ciudad?

Es un mito que debas acudir al consulado más cercano a tu casa. Puedes tramitar tu visa en cualquier sede dentro de México. Si vives en la CDMX pero te urge el documento, viajar a Nuevo Laredo podría ahorrarte meses de espera.

Antes de comprar el vuelo, considera:

Doble cita: Recuerda que primero debes ir al CAS (biométricos) y luego a la Embajada/Consulado. A veces no son el mismo día.

Gastos extra: Suma el costo de hotel y comidas al precio de la visa ($185 USD para adultos).

Las 2 llaves para la aprobación

La entrevista suele durar menos de tres minutos. Para que el oficial te diga "su visa ha sido aprobada", se enfocarán en:

Lazos con México: Debes demostrar que no tienes intención de quedarte a vivir o trabajar en EE. UU. Habla con seguridad sobre tu empleo actual, tus estudios, tu familia en México o las propiedades que poseas. El oficial busca razones que te "obliguen" a volver. Coherencia absoluta: El formulario DS-160 es tu declaración jurada. Si en el papel pusiste que ganas cierta cantidad o que vas a visitar a un primo en Texas, tus respuestas verbales deben coincidir al 100%.

Tip de experto: Si tu situación cambió (te graduaste, cambiaste de empleo o de casa) después de enviar el DS-160, lleva documentos físicos que lo comprueben (cartas laborales, recibos de nómina nuevos). Esto genera confianza y transparencia.

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