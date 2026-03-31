¿Sin visa para el Mundial 2026? El Consulado de Tijuana abre citas exprés: requisitos

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El Consulado de Estados Unidos en Tijuana ha puesto en marcha una estrategia decidida para acortar los tiempos de espera y hacer más sencillo el proceso de obtención de la visa B1/B2 (turista) de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con la vista en la gran cantidad de aficionados que cruzarán la frontera, las autoridades consulares están trabajando para asegurarse de que el trámite no se convierta en un obstáculo para los viajeros.

Consulado de EEUU en Tijuana agiliza visas para el Mundial 2026: todo lo que debes saber

A medida que se acerca la justa mundialista, el Departamento de Estado ha dado instrucciones a sus sedes prioritarias, incluida la de Tijuana, para aumentar la capacidad de entrevistas y acelerar las renovaciones.

Esta decisión responde a la necesidad de manejar la gran demanda de aficionados mexicanos y residentes que planean asistir a los partidos en lugares clave como Los Ángeles, San Francisco y Seattle.

Estrategias para acelerar el trámite

El consulado ha implementado varias tácticas para mejorar la atención al usuario:

Apertura de nuevas citas: Se han creado espacios adicionales para aquellos solicitantes que ya tenían citas programadas para finales de 2026 o incluso 2027, permitiéndoles adelantar su fecha a través de notificaciones enviadas por correo electrónico oficial.

Exención de entrevista: Los solicitantes que renuevan una visa que ha vencido hace menos de 48 meses podrían calificar para el programa de exención de entrevista, lo que hace que el proceso sea mucho más rápido.

Refuerzo de personal: Se ha asignado más personal consular para procesar las solicitudes de visa de no inmigrante, especialmente aquellas relacionadas con eventos deportivos de gran envergadura.

Requisitos clave para la visa del Mundial 2026

Si quieres aprovechar esta agilización, es importante que cumplas con los requisitos estándar, pero con un enfoque claro en el motivo de tu viaje:

Formulario DS-160: Asegúrate de completar la solicitud en línea con información precisa.

Pasaporte vigente: Tu pasaporte debe tener al menos seis meses de validez al momento de viajar.

Prueba de solvencia y lazos: Necesitarás documentación que demuestre que cuentas con los recursos para el viaje y razones para regresar a México.

Evidencia de asistencia (opcional pero recomendada): Tener boletos para los partidos o reservas de alojamiento puede ser útil para validar el propósito de tu visita.

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