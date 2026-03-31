Ayudas de la Comisión Puerto Rico Nueva Jersey 2026: guía completa para obtener el financiamiento

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión de Nueva Jersey y Puerto Rico (NJPRC) ha dado un gran paso para fortalecer los lazos entre el estado jardín y la isla.

Esta semana, la organización anunció oficialmente que ya está abierto el proceso de solicitud de propuestas (RFP) y las directrices de financiamiento para el Año Fiscal 2026.

El objetivo principal es apoyar proyectos que mejoren la calidad de vida de los puertorriqueños, tanto en la isla como en las comunidades de Nueva Jersey.

Áreas prioritarias para el financiamiento en 2026

La Comisión ha señalado sectores clave que tendrán prioridad en la distribución de fondos.

De acuerdo con las pautas publicadas en el portal oficial de NJ.gov, los proyectos deben estar en sintonía con los siguientes pilares:

Soberanía alimentaria: Iniciativas que fomenten el acceso a alimentos saludables y métodos de producción sostenibles.

Salud y bienestar: Proyectos que busquen mejorar los resultados de salud en la comunidad y facilitar el acceso a servicios médicos, incluyendo cuidados prenatales.

Empoderamiento y seguridad: Programas centrados en la prevención de la violencia doméstica y el abuso.

Infraestructura y tecnología: Apoyos para la mejora de instalaciones comunitarias y la actualización tecnológica.

Requisitos de elegibilidad y proceso de selección

Para el ciclo de 2026, la NJPRC ha establecido criterios claros y estrictos de transparencia.

Las organizaciones sin fines de lucro que operan en Puerto Rico deben tener la certificación PR 1103.03 y la carta de determinación del IRS.

Por otro lado, las entidades en Nueva Jersey deben gestionar su trámite a través del sistema SAGE.

Un panel externo e independiente se encargará de evaluar cada propuesta. Según las directrices de la Comisión, las solicitudes deben obtener una puntuación mínima del 70% para ser consideradas.

El desembolso de los fondos se organizará con un pago inicial del 85% una vez que se firme el contrato, mientras que el 15% restante estará sujeto a la entrega de informes finales.

¿Cuál es el objetivo de este programa de Puerto Rico?

Este programa no solo tiene como objetivo inyectar capital, sino también fomentar una red de colaboración técnica.

Los beneficiarios se reunirán trimestralmente con el Director Ejecutivo de la NJPRC para garantizar que los proyectos sean un éxito.

Según fuentes como La Nación y comunicados oficiales de NJ.gov, el gobierno estatal busca que estas ayudas complementen otros programas de asistencia que estarán vigentes hasta 2026, como el subsidio de cuidado infantil y los programas de eficiencia energética (LIHEAP), creando así un ecosistema de apoyo integral para la comunidad hispana.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube