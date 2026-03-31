Remesas bajo presión en EEUU: este Estado estudia ley que endurece controles bancarios

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El Estado de Arizona avanza en la discusión de una propuesta legislativa que busca restringir el acceso de migrantes indocumentados a servicios bancarios.

La iniciativa, identificada como SB 1421, ya superó una etapa en el Senado estatal y ahora espera su revisión final en la Cámara de Representantes.

Cambios propuestos en el sistema financiero

El proyecto plantea modificaciones importantes en la forma en que los migrantes pueden utilizar servicios financieros en Estados Unidos. La normativa afectaría bancos, cooperativas de crédito y empresas de cobro de cheques.

Entre los principales ajustes contemplados se incluyen:

Nuevas exigencias de identificación para acceder a servicios bancarios

Restricción de documentos aceptados y prohibición de ciertos formatos

Regulaciones más estrictas para transferencias internacionales de dinero

Limitaciones en créditos, préstamos y cobro de cheques

Mayor control mediante auditorías y reportes obligatorios

Remesas como punto central del debate

Uno de los aspectos más polémicos del proyecto es la regulación de las remesas enviadas al exterior. Este tipo de transacciones es clave para millones de migrantes que envían apoyo económico a sus países de origen, según informa La Nación.

El impulsor de la iniciativa, el legislador republicano John Rogers, sostiene que estas prácticas tienen un impacto negativo en la economía estadounidense, argumento que ha intensificado la discusión política en el estado.

El debate ha dividido a los sectores políticos y económicos en Arizona. Mientras los republicanos respaldan la propuesta, los demócratas advierten sobre sus posibles consecuencias sociales y económicas.

Entre las críticas más destacadas se señala que la medida podría afectar a trabajadores migrantes que contribuyen al sistema económico, así como generar tensiones en una región con fuerte intercambio comercial con México.

Próximos pasos de la SB 1421

El proyecto continúa su proceso legislativo en la Cámara de Representantes de Arizona, donde deberá ser debatido y sometido a votación final. Si es aprobado sin cambios, será enviado a la gobernadora del estado para su decisión final.

Mientras tanto, el debate sobre su impacto en migrantes, remesas y economía estatal sigue abierto, con posiciones firmes tanto a favor como en contra dentro del escenario político local.

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