El condado Orange evalúa frenar la cooperación con ICE: así pinta el futuro de los migrantes

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La administración pública en el centro de Florida enfrenta una revisión crítica sobre sus alianzas estratégicas con las autoridades de control fronterizo nacional. Los comisionados analizan si los acuerdos vigentes comprometen la estabilidad financiera de las arcas locales y la seguridad de los residentes.

El enfoque de las autoridades se centra en optimizar el uso de los recursos municipales ante la creciente demanda de servicios públicos básicos. Existe una preocupación latente sobre cómo estas obligaciones federales afectan la operatividad diaria de las fuerzas del orden del condado Orange.

La cadena Univisión confirma que el condado Orange debate la cooperación migratoria el próximo 21 de abril bajo criterios de rentabilidad. Según, revela que el condado gasta 145 dólares diarios por detenido, pero solo recibe un reembolso federal de 88 dólares.

¿Qué puntos integran el plan de Florida?

La agenda oficial contempla una posible demanda judicial para aclarar el alcance legal del principio de “mejor esfuerzo” dentro del programa federal 287(g). El condado busca determinar sus obligaciones exactas para no exceder sus funciones administrativas ni agotar su presupuesto en tareas de jurisdicción nacional.

Otro eje central del debate es el uso de la cárcel local para alojar a personas retenidas exclusivamente por razones civiles de carácter migratorio, mediante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Actualmente, el sistema penitenciario enfrenta una tasa de vacantes del 25% entre sus agentes, lo que dificulta el cumplimiento de custodias adicionales.

El alcalde Jerry Demings ya manifestó su rechazo a que el personal de correcciones local transporte a reclusos federales a instalaciones alejadas. "No aceptaré que nuestro personal transporte a reclusos federales", declaró el funcionario al considerar que dicha tarea corresponde estrictamente al gobierno de los Estados Unidos (EEUU).

¿Cómo funciona el acuerdo de Florida?

El vínculo actual se apoya en el modelo WSO, que autoriza a ciertos oficiales locales a ejecutar órdenes de arresto por motivos migratorios bajo supervisión federal. Este esquema se formalizó el 14 de febrero de 2025 y establece plazos de custodia de 48 horas tras la liberación de cargos criminales.

Desde el pasado 1 de marzo, la cárcel del condado ya aplica restricciones operativas para aceptar a personas sin cargos criminales locales vigentes. El límite se fijó en 66 hombres y 64 mujeres, una cifra que responde a la capacidad real de las celdas disponibles en la actualidad.

Además, las autoridades eliminaron la práctica de volver a registrar a los detenidos para reiniciar el reloj de las 72 horas de detención civil. Estas medidas previas buscan aliviar la carga de trabajo de los agentes penitenciarios mientras se toma una decisión definitiva en la reunión de abril.

¿Qué impacto tendrá la decisión de Florida y el condado Orange?

Si la Comisión decide reducir la cooperación, el ICE deberá buscar centros de detención alternativos o aumentar los pagos por el uso de la infraestructura local. Esta resolución marcaría un precedente importante en Florida sobre la autonomía de los condados frente a las presiones de las agencias federales.

La comunidad inmigrante de Orlando sigue de cerca este proceso, pues la disminución de la colaboración podría reducir el riesgo de deportaciones por faltas administrativas menores. Los defensores de los derechos civiles argumentan que la policía local debe enfocarse en combatir el crimen y no en labores de extranjería.

El resultado del encuentro del 21 de abril definirá el rumbo de la política migratoria en una de las regiones más pobladas y diversas del estado. Mantener el equilibrio entre la ley federal y la viabilidad económica municipal es el reto principal que enfrentan los líderes de Orange County.

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