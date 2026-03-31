¡Atención Miami! Jornada móvil para sacar el Real ID y licencia: detalles

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La oficina del recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, bajo la gestión de Dariel Fernández, anunció un nuevo despliegue de su unidad móvil TConnect.

Esta iniciativa busca facilitar a los residentes la obtención de documentos, como la licencia de conducir de Florida y el Real ID, de una manera más ágil y cercana a sus hogares.

Calendario de atención del 31 de marzo al 3 de abril de 2026

La unidad itinerante operará en un horario general de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en los siguientes puntos estratégicos del condado:

Martes 31 de marzo: 7606 Northwest 186th Street, Miami, FL 33015.

Miércoles 1 de abril: 8333 Northwest 53rd Street, Miami, FL 33166.

Jueves 2 de abril: 655 96th Street, Surfside, FL 33154.

Viernes 3 de abril: 780 Fisherman Street, Opa-locka, FL 33054.

Es importante destacar que la unidad móvil está equipada para trámites específicos de renovación y actualización, pero no para licencias por primera vez. Los servicios incluyen:

Renovación de licencias de conducir (Florida Driver License).

Emisión de tarjetas de identificación (incluyendo el Real ID, obligatorio para vuelos domésticos próximamente).

Trámites vehiculares diversos y asesoría en el pago de impuestos.

Orientación general sobre servicios públicos del condado.

Se invita a los residentes a verificar previamente los documentos necesarios para el Real ID (como pruebas de identidad, número de seguro social y dos comprobantes de residencia) a través del sitio web oficial de la oficina del recaudador de impuestos @mdctaxcollector.

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