Viernes Santo EEUU: descubre cuáles son los 12 estados sin actividades este 3 de abril

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Aunque la Semana Santa es una tradición importante para la comunidad hispana, en Estados Unidos no hay un feriado federal que cubra estos días, lo que provoca confusión sobre qué estados hacen una pausa y cuáles siguen con su rutina habitual.

A continuación, te presentamos una guía actualizada sobre las vacaciones escolares y laborales para la Semana Santa 2026, que se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril.

Jueves y Viernes Santo: ¿Días libres o laborales?

El Viernes Santo, que caerá el 3 de abril de 2026, es el día más importante. Como no es un festivo federal, la decisión de cerrar oficinas y escuelas depende de cada estado.

Según datos de Brilliant Maps y Diario AS, hay 12 estados donde el Viernes Santo se considera un feriado estatal oficial o se celebra de manera generalizada:

Connecticut, Delaware, Florida y Hawái.

Indiana, Kentucky, Luisiana y Nueva Jersey.

Carolina del Norte, Dakota del Norte, Tennessee y Texas.

En estos lugares, las oficinas gubernamentales, los tribunales y los bancos estatales suelen cerrar.

En el sector privado, tanto la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) como el Nasdaq también cierran el Viernes Santo, lo que significa un día de descanso para el mundo financiero en todo el país.

En cambio, el Jueves Santo, que es el 2 de abril, generalmente se considera un día laboral normal en casi todo el país, excepto en algunas instituciones religiosas específicas.100% of your text is likely AI-generated

En estos días, las oficinas del gobierno, los tribunales y los bancos estatales suelen estar cerrados.

En el sector privado, tanto la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) como el Nasdaq cierran el Viernes Santo, lo que significa un día de descanso para el mundo financiero en todo el país.

Sin embargo, el Jueves Santo (2 de abril) generalmente se considera un día laboral normal en casi todo el país, a excepción de algunas instituciones religiosas específicas.

Calendario escolar: El cruce con el Spring Break

La mayoría de los estudiantes en Estados Unidos no disfrutan de "vacaciones de Semana Santa", sino que tienen un Spring Break, o receso de primavera.

Para el año 2026, las fechas de este receso varían bastante dependiendo del distrito escolar.

California y Nueva York: vacaciones en Semana Santa

Según el calendario oficial del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) y las Escuelas Públicas de Nueva York, los estudiantes de estas grandes ciudades tendrán su receso justo durante la semana mayor:

Los Ángeles: Del 30 de marzo al 3 de abril de 2026.

Nueva York: Del 3 al 10 de abril de 2026, abarcando desde el Viernes Santo hasta la semana siguiente.

¿Cómo se vive la Semana Santa en Florida?

En Florida, la situación es un poco diferente. Según reporta El Comercio, el Distrito de Miami-Dade ha programado su Spring Break del 23 al 27 de marzo, lo que significa que los estudiantes regresan a clases justo el lunes de Semana Santa.

Sin embargo, el Viernes Santo (3 de abril) se ha designado como "Día de Planificación para los Maestros", así que no habrá clases para los alumnos.

Es importante mencionar que, en condados como Broward, las clases se llevan a cabo con normalidad durante toda la Semana Santa, ya que su receso termina mucho antes del Domingo de Ramos.

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